CDM ùa nhau lên đỉnh Fansipan để “săn tuyết”, kết quả “không thấy tuyết chỉ thấy tức” vì bị lừa

Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội liên tục chia sẻ những hình ảnh cho thấy một Sapa ngập trong tuyết trắng. Nhiều người còn viết những đoạn chú thích như “Không cần đi Thụy Sĩ, Sa Pa cũng là thiên đường tuyết trắng rồi" hay “Sapa mà cứ ngỡ đâu trời Âu”... khiến nhiều người vô cùng thích thú.

Theo tìm hiểu, đây quả thực là những tấm hình tuyết phủ trắng được chụp tại Sapa, tuy nhiên, đây hoàn toàn là những bức ảnh cũ được chụp từ mùa tuyết đầu năm. Được biết, những khoảnh khắc này được chụp đợt Tết Nguyên đán (2/2021), thời điểm này, Sapa từng chứng kiến lượng tuyết khá lớn.

Một số cá nhân còn lợi dụng việc này để bán combo du lịch Sa Pa khiến khách hàng hiểu lầm khi đặt dịch vụ. Thực tế tuyết cũng đã rơi trên đỉnh Fansipan vào chiều 26/12 nhưng với lượng rất nhỏ và thời gian ngắn. Theo đó, tuyết chỉ rơi 3-5 phút trên đỉnh Fansipan và một số ngọn núi cao khu vực Y Tý. Rồi sau đó tan nhanh.

Ảnh chụp màn hình

Rất nhiều du khách sau khi nhìn thấy những bức ảnh Sapa ngập tuyết đã lập tức sắp xếp công việc để lên đây nhưng sau đó lại vô cùng bức xúc vì phát hiện ra đây chỉ là chiêu trò “câu like”. Vốn tuyết là hiện tượng khó gặp tại Việt Nam, nhiều người thậm chí cả đời cũng chưa từng được trông thấy, nên khi hay tin, nhiều bạn trẻ thậm chí còn dẫn ba mẹ lên ngắm tuyết, nhưng lên đến nơi thì không có gì ngoài mây mù và gió.

Nhiều người từ Hà Nội, Huế... cũng sẵn sàng bỏ tiền, thời gian đi xem tuyết. Kết quả không thu được gì nên cảm giác rất thất vọng, buồn bực.