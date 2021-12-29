CDM ùa nhau lên đỉnh Fansipan để “săn tuyết”, kết quả “không thấy tuyết chỉ thấy tức” vì bị lừa

Đời sống 29/12/2021 10:49

Những bức ảnh sapa ngập tràn tuyết trắng khiến nhiều du khách vô cùng thích thú, vội vàng sắp xếp công việc lên đỉnh Fansipan với mong ước một lần được thấy tuyết, thế nhưng kết quả là “ôm cục tức” mang về vì bị lừa.

Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội liên tục chia sẻ những hình ảnh cho thấy một Sapa ngập trong tuyết trắng. Nhiều người còn viết những đoạn chú thích như “Không cần đi Thụy Sĩ, Sa Pa cũng là thiên đường tuyết trắng rồi" hay “Sapa mà cứ ngỡ đâu trời Âu”... khiến nhiều người vô cùng thích thú.

CDM ùa nhau lên đỉnh Fansipan để “săn tuyết”, kết quả “không thấy tuyết chỉ thấy tức” vì bị lừa - Ảnh 1

CDM ùa nhau lên đỉnh Fansipan để “săn tuyết”, kết quả “không thấy tuyết chỉ thấy tức” vì bị lừa - Ảnh 2

Theo tìm hiểu, đây quả thực là những tấm hình tuyết phủ trắng được chụp tại Sapa, tuy nhiên, đây hoàn toàn là những bức ảnh cũ được chụp từ mùa tuyết đầu năm. Được biết, những khoảnh khắc này được chụp đợt Tết Nguyên đán (2/2021), thời điểm này, Sapa từng chứng kiến lượng tuyết khá lớn.

CDM ùa nhau lên đỉnh Fansipan để “săn tuyết”, kết quả “không thấy tuyết chỉ thấy tức” vì bị lừa - Ảnh 3

Một số cá nhân còn lợi dụng việc này để bán combo du lịch Sa Pa khiến khách hàng hiểu lầm khi đặt dịch vụ. Thực tế tuyết cũng đã rơi trên đỉnh Fansipan vào chiều 26/12 nhưng với lượng rất nhỏ và thời gian ngắn. Theo đó, tuyết chỉ rơi 3-5 phút trên đỉnh Fansipan và một số ngọn núi cao khu vực Y Tý. Rồi sau đó tan nhanh.

CDM ùa nhau lên đỉnh Fansipan để “săn tuyết”, kết quả “không thấy tuyết chỉ thấy tức” vì bị lừa - Ảnh 4
Ảnh chụp màn hình

Rất nhiều du khách sau khi nhìn thấy những bức ảnh Sapa ngập tuyết đã lập tức sắp xếp công việc để lên đây nhưng sau đó lại vô cùng bức xúc vì phát hiện ra đây chỉ là chiêu trò “câu like”. Vốn tuyết là hiện tượng khó gặp tại Việt Nam, nhiều người thậm chí cả đời cũng chưa từng được trông thấy, nên khi hay tin, nhiều bạn trẻ thậm chí còn dẫn ba mẹ lên ngắm tuyết, nhưng lên đến nơi thì không có gì ngoài mây mù và gió.

CDM ùa nhau lên đỉnh Fansipan để “săn tuyết”, kết quả “không thấy tuyết chỉ thấy tức” vì bị lừa - Ảnh 5

Nhiều người từ Hà Nội, Huế... cũng sẵn sàng bỏ tiền, thời gian đi xem tuyết. Kết quả không thu được gì nên cảm giác rất thất vọng, buồn bực.

Dịch COVID-19 bùng phát khó lường, một tỉnh khu vực phía Bắc yêu cầu người dân không ra đường sau 22h

Dịch COVID-19 bùng phát khó lường, một tỉnh khu vực phía Bắc yêu cầu người dân không ra đường sau 22h

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh này yêu cầu các địa phương tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh, thời gian thực hiện từ 29/12/2021 đến hết 12/1/2022.

Xem thêm
Từ khóa:   sapa có tuyết không sapa có tuyết tuyết tại sapa

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 23 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 53 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 23 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 1 giờ 53 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 3 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau