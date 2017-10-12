Cậu bé 15 tuổi nghi bị bà chủ nhà 57 tuổi cưỡng hiếp: Nạn nhân liên tục bị đe dọa

Đời sống 12/10/2017 11:39

Tại cơ quan điều tra, bà T. (57 tuổi) liên tục nhìn thẳng vào mặt H. và khuyên em suy nghĩ cho kỹ, nếu không sẽ gánh hậu quả vì tội vu khống.

Liên quan đến vụ cậu bé P.H.H (15 tuổi, ngụ tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM) nghi bị bà chủ nhà tên C.T.T (57 tuổi) dụ đi nhà nghỉ rồi ép quan hệ tình dục, ông N. (bố nuôi của H.) cho biết đã trình báo sự việc lên Công an huyện Củ Chi và được mời lên làm việc.

Trao đổi với PV báo Đất Việt, ông N. cho biết sáng ngày 11/10, Công an huyện Củ Chi đã mời cả em H. và bà T. lên đối chất với nhau. Vì biết tính cách bà T. vốn dữ dằn nên trước khi lên lấy lời khai, ông đề nghị công an hạn chế để bà T. nói chuyện với H. vì ngại cậu bé sợ hãi, mất bình tĩnh.

Ông N. còn cho biết thêm, tại cơ quan công an, ánh mắt bà T., chủ nhà nơi ông N. trước kia thuê mặt bằng, nhìn em H. vẫn như ngày trước. Bà T. còn liên tục nhìn thẳng vào mắt H. và khuyên suy nghĩ cho thật kỹ nếu không H. sẽ lãnh hậu quả vì tội vu khống.

Cậu bé 15 tuổi nghi bị bà chủ nhà 57 tuổi cưỡng hiếp: Nạn nhân liên tục bị đe dọa - Ảnh 1
Ông N., bố nuôi của H., kể rằng suốt ba tháng nay em chỉ quanh quẩn trong phòng không dám ra ngoài vì mặc cảm - Ảnh: Báo Đất Việt

Bà T. nói vậy nhưng H. chỉ im lặng, khi nào công an hỏi thì em mới trả lời.

Hiện bệnh tình của H. vẫn chưa khỏi hẳn, sắp tới phải làm thêm nhiều xét nghiệm máu và chạy chữa tích cực hơn nếu không sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình ông N. lại khá khó khăn, kinh tế eo hẹp cả nhà vẫn chưa biết phải làm sao.

Khi được hỏi tại sao không báo cho cơ quan chức năng ngay khi phát hiện sự việc, ông N. giải thích do lúc đó gia đình còn đang thuê mặt bằng nhà bà T., sợ bị đuổi đi nên không dám tố cáo. Hơn nữa, thời điểm đó bệnh tình của H. chưa chuyển biến nặng nề nên gia đình chủ quan, nghĩ không nghiêm trọng.

"Tuy nhiên, từ lúc sự việc xảy ra đến lúc gia đình báo công an cũng chỉ cách nhau nửa tháng chứ không phải để lâu quá. Khi gia đình đưa đơn lên cơ quan chức năng phải đến 1 tháng sau họ mới mời lên làm việc nên thời gian bị kéo dài như vậy", ông N. trần tình.

Cậu bé 15 tuổi nghi bị bà chủ nhà 57 tuổi cưỡng hiếp: Nạn nhân liên tục bị đe dọa - Ảnh 2
Kinh tế gia đình ông N. khá eo hẹp nên việc chữa trị cho em H. gặp nhiều khó khăn - Ảnh: Báo Đất Việt

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Củ Chi tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngoài ra, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cũng đã nhận được đơn của gia đình ông N., Sắp tới, tổ chức này sẽ tiến hành làm việc cụ thể với nạn nhân và gia đình để hỗ trợ một cách tốt nhất.

Như Phụ Nữ & Gia Đình đã đưa tin, gia đình ông N. thuê mặt bằng của nhà bà T. để bán quán ăn. H. , con nuôi ông N., phụ trách trông xe cho quán. Cách đây gần 4 tháng, H. bất cẩn làm mất xe của khách. Ông N. rất tức giận nên đã mắng H. và dọa sẽ đưa cậu bé vào trại giáo dưỡng. 

Bà T. (57 tuổi, chủ nhà) liền đưa H. vào nhà an ủi. Bà T. cho H. 2 triệu đồng rồi dụ em đi nhà nghỉ với mình. Từ ngày 28/6 đến 8/7, khi ở trong nhà nghỉ, H. ngoài việc đi làm thêm, chơi điện tử thì còn phải quan hệ tình dục với bà T.

Đến khi gia đình tìm được H. trong nhà nghỉ thì phát hiện bộ phận sinh dục của em bị sưng to, liên tục bị chảy máu, mủ và không đi tiểu được. Kể từ đó, H. luôn sống trong sự mặc cảm, ám ảnh về bà T.

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