Trao đổi với PV báo Đất Việt, ông N. cho biết sáng ngày 11/10, Công an huyện Củ Chi đã mời cả em H. và bà T. lên đối chất với nhau. Vì biết tính cách bà T. vốn dữ dằn nên trước khi lên lấy lời khai, ông đề nghị công an hạn chế để bà T. nói chuyện với H. vì ngại cậu bé sợ hãi, mất bình tĩnh.

Liên quan đến vụ cậu bé P.H.H (15 tuổi, ngụ tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM) nghi bị bà chủ nhà tên C.T.T (57 tuổi) dụ đi nhà nghỉ rồi ép quan hệ tình dục, ông N. (bố nuôi của H.) cho biết đã trình báo sự việc lên Công an huyện Củ Chi và được mời lên làm việc.

Ông N. còn cho biết thêm, tại cơ quan công an, ánh mắt bà T., chủ nhà nơi ông N. trước kia thuê mặt bằng, nhìn em H. vẫn như ngày trước. Bà T. còn liên tục nhìn thẳng vào mắt H. và khuyên suy nghĩ cho thật kỹ nếu không H. sẽ lãnh hậu quả vì tội vu khống.

Bà T. nói vậy nhưng H. chỉ im lặng, khi nào công an hỏi thì em mới trả lời.

Hiện bệnh tình của H. vẫn chưa khỏi hẳn, sắp tới phải làm thêm nhiều xét nghiệm máu và chạy chữa tích cực hơn nếu không sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình ông N. lại khá khó khăn, kinh tế eo hẹp cả nhà vẫn chưa biết phải làm sao.

Khi được hỏi tại sao không báo cho cơ quan chức năng ngay khi phát hiện sự việc, ông N. giải thích do lúc đó gia đình còn đang thuê mặt bằng nhà bà T., sợ bị đuổi đi nên không dám tố cáo. Hơn nữa, thời điểm đó bệnh tình của H. chưa chuyển biến nặng nề nên gia đình chủ quan, nghĩ không nghiêm trọng.

"Tuy nhiên, từ lúc sự việc xảy ra đến lúc gia đình báo công an cũng chỉ cách nhau nửa tháng chứ không phải để lâu quá. Khi gia đình đưa đơn lên cơ quan chức năng phải đến 1 tháng sau họ mới mời lên làm việc nên thời gian bị kéo dài như vậy", ông N. trần tình.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Củ Chi tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngoài ra, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cũng đã nhận được đơn của gia đình ông N., Sắp tới, tổ chức này sẽ tiến hành làm việc cụ thể với nạn nhân và gia đình để hỗ trợ một cách tốt nhất.