Cập nhật: Siêu bão Ragasa giữ cấp 17 nhiều giờ, cường độ cấp 12 khi vào biển Quảng Ninh - Ninh Bình

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra những đánh giá, nhận định về diễn biến siêu bão Ragasa.

Theo thông tin từ VietNamNet, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra những đánh giá, nhận định về diễn biến siêu bão Ragasa. Theo đó, các chuyên gia đánh giá, Ragasa là một siêu bão rất mạnh, khoảng chiều tối nay (22/9) đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9 trong năm 2025. “Đây là một trong 6 cơn bão mạnh nhất trong vòng 50 năm qua trên Biển Đông và khả năng vượt cường độ bão Yagi năm 2024”, ông Hưởng nói.

Được đánh giá là siêu bão rất mạnh nên hoàn lưu phía Tây, dù bão còn rất xa, nhưng vùng ven biển của Vịnh Bắc Bộ, thậm chí cả những khu vực biển phía Nam, từ Lâm Đồng đến Cà Mau, An Giang,... có thể xuất hiện giông, lốc trước bão. Ông Hưởng nhấn mạnh: “Đây là hiện tượng rất nguy hiểm với tàu thuyền ven bờ mà người dân thường rất chủ quan. Khi bão ảnh hưởng khu vực Vịnh Bắc Bộ sẽ gây ra gió mạnh, sóng lớn nên ngay từ thời điểm này, ngư dân, bà con trên lồng bè cần có phương án ứng phó bão mạnh. Còn bà con ở vùng trọng tâm bão ảnh hưởng, khả năng là Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cũng cần có phương án chằng chống nhà cửa để đảm bảo an toàn cho người và tài sản".

Hướng di chuyển của siêu bão Ragasa chiều 22/9 Theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết, đến 13h ngày 22/9, tâm siêu bão Ragasa cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 140km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất gần tâm siêu bão cấp 17 (202–221 km/h), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h. Đến 13h ngày 23/9, tâm siêu bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông; giữ nguyên hướng, tốc độ và cường độ cấp 17, giật trên cấp 17. 13h ngày 24/9, bão vẫn di chuyển Tây Tây Bắc, 20-25km/h, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 230km về phía Đông; cường độ giảm còn cấp 15-16, giật trên cấp 17. Trong 24 giờ sau đó, bão đổi hướng, di chuyển Tây Tây Nam, khoảng 20km/h và suy yếu dần. Đến 13h ngày 25/9, vị trí tâm bão trên vùng biển Quảng Ninh đến Ninh Bình, cường độ tiếp tục giảm, ở cấp 12-13, giật cấp 16. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

