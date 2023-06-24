Vụ tai nạn khiến tài xế Nguyễn Tấn D. và Nguyễn Thành T. (ở TP.HCM) tử vong. Hai người bị thương gồm Nguyễn Đức Anh K. (SN 1997, ở Quảng Ngãi) và Nguyễn Văn T. (SN 1972, ở TP.HCM).

Theo thông tin từ VTC News, sáng 24/6, ông Nguyễn Văn Dần - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa xác nhận, có vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm làm 4 người thương vong.

Khoảng 1h sáng cùng ngày, ô tô 4 chỗ BKS 51H-638.90 do anh Nguyễn Tấn D. (SN 1982, Quảng Ngãi) điều khiển đi trên cao tốc Nha Trang – Cam Lâm theo hướng Bắc - Nam, đến đoạn gần xã Cam Phước, TP Cam Ranh thì va chạm với xe đầu kéo BKS 12C-007.61 kéo theo rơ móc 12R-008.31 do Nguyễn Văn H. (SN 1983, Ninh Bình) điều khiển.

Ô tô 4 chỗ bẹp dúm sau cú tông mạnh - Ảnh: VTC News

Cú va chạm mạnh khiến ô tô 4 chỗ bẹp dúm, tài xế và một người trên xe bị mắc kẹt bên trong. Nhiều công nhân viên làm việc gần đó phá cửa đưa các nạn nhân ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Vụ tai nạn khiến tài xế Nguyễn Tấn D. và Nguyễn Thành T. (ở TP.HCM) tử vong. Hai người bị thương gồm Nguyễn Đức Anh K. (SN 1997, ở Quảng Ngãi) và Nguyễn Văn T. (SN 1972, ở TP.HCM).

Theo thông tin từ báo điện tử VietnamPlus, tại hiện trường, xe con biển kiểm soát 51H-638.90 biến dạng hoàn toàn, xe container sau khi đâm phía sau xe con thì tiếp tục đâm vào lan can, lật nghiêng.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo điện tử VietnamPlus

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, tổ chức cứu hộ cứu nạn, phân luồng giao thông; đồng thời thành phố Cam Ranh tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Vụ tai nạn đang được Công an thành phố Cam Ranh đang điều tra làm rõ.

Cũng trong nguồn tin này, đoạn đường bộ cao tốc Nha Trang-Cam Lâm nằm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có chiều dài hơn 49km, với quy mô 4 làn xe, thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, khởi công tháng 9/2021 và khánh thành đưa vào sử dụng từ ngày 18/6/2023.

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