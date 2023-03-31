Cập nhật các điểm du lịch nổi tiếng nhất về Lào nếu bạn đang lên chương trình du lịch dịp 30/4

Cố đô Luang Prabang lưu giữ nhiều nét kiến trúc, văn hóa, tôn giáo độc đáo của Lào. Du khách có thể đến với Luang Prabang và thăm thú nhiều điểm: chùa Xiengthong, thác Kuangsy, bảo tàng Cung điện Hoàng gia, núi Phousy… Du khách cũng có thể trải nghiệm Lễ khất thực vào sáng sớm hay du thuyền trên dòng sông Mekong, cưỡi voi tại khu vực thác Tad See…

Đây là nơi được công nhận là Di sản Thế giới của UNESCO vào năm 1995, di sản và

truyền thống đặc trưng của cố đô vẫn luôn là một điểm thu hút mọi người tìm đến.

Đối với những người thích khám phá thì Cố đô Luang Prabang về đêm vẫn còn rất nhiều điểm đến thú vị. Đó là chợ đêm Luang Prabang với rất nhiều đồ lưu niệm, quần áo, trang sức, tranh ảnh ở khu phố cho người nước ngoài. Tuy nhiên, có lẽ mặt hàng ấn tượng nhất với những du khách đến với chợ đêm chính là hàng thổ cẩm nhiều màu sắc và đồ trang sức bạc, tranh khảm bạc được chế tác tinh xảo do chính tay những nghệ nhân ở Luang Prabang tạo ra.

Ở đây có Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống và Dân tộc học (TAEC) là một tổ chức có nhiệm vụ bảo tồn và truyền bá truyền thống của Lào với công chúng. Thông qua các triển lãm bảo tàng, các hoạt động giáo dục và chương trình phát triển sinh kế, TAEC thông tin cho du khách về các nhóm dân tộc chính của Lào và để cho từng nhóm địa phương chủ động quản lý di sản văn hóa của họ.

Trung tâm hiện đang hỗ trợ hơn 600 xưởng sản xuất thủ công mỹ nghệ thuộc 20 nhóm dân tộc khác nhau. Họ chủ yếu sản phẩm dệt, đồ trang sức và nhạc cụ được chế tác tinh xảo.



Đến với Luang Prabang bạn không nên bỏ qua Main Street Bar and Grill. Đây là một khách sạn hiện đại nằm trong tòa nhà thuộc địa Pháp có từ năm 1914, nơi đây nổi bật với kiến ​​trúc địa phương kết hợp điểm nhấn hiện đại, chẳng hạn như dùng vật liệu là gỗ sáng màu và nội thất hiện đại. Khách sạn này có 53 phòng có ban công riêng và hồ bơi vô cùng thoáng đãng.

Main Street Bar and Grill phục vụ ẩm thực cả ngày trong một không gian tươi sáng, với view hướng ra con đường chính trong thị trấn. Nơi đây phục vụ nhiều món ăn truyền thống của Lào như cá rô phi kho lá chuối hoặc cà ri vịt quay với rau địa phương.

Vang Vieng





Nằm cách thủ đô Vientiane của Lào khoảng 150km, thị trấn bé nhỏ Vang Viêng nằm lọt thỏm trong mênh mông của núi rừng xanh ngát. Được biết đến là vùng quê yên bình với khí hậu trong lành, mát mẻ và cũng là điểm du lịch nổi tiếng của đất nước Lào xinh đẹp.

Được bao quanh bởi những ngọn núi đá vôi, hang động có nhiều nhũ đá và đầm phá lấp lánh, thị trấn được biết đến như một vùng quê thanh bình bên dòng sông Nam Song. Thị trấn nhỏ bé này vừa ẩn chứa trong mình nét hoang sơ lại vừa là một thị trấn vô cùng yên bình.

Nằm dọc theo bờ sông Nam Song, Riverside Boutique Resort là một trong những lựa chọn tốt nhất để bạn có thể nghỉ ngơi khi đến đây du lịch. Resort có 34 phòng nhìn ra một hồ bơi. Nhà hàng Restaurant du Crabe d'Or còn mang đến những món ngon tuyệt vời cho bạn. Bạn có thể thưởng thức món salad thịt băm cay với các loại thảo mộc tươi, salad cá hồi ướp lạnh với sả và bạc hà, và các loại rau hấp với gừng, hạt vừng và ớt. Riverside Boutique Resort cũng có một spa ngoài trời để bạn có thể tận hưởng các liệu pháp mát-xa truyền thống và hòa mình vào thiên nhiên.



Viêng Chăn

Viêng Chăn tiếng Việt xưa gọi là Vạn Tượng hay Mường Viêng vừa là thủ đô vừa là thành phố lớn nhất của Lào trên bờ sông Mê Kông gần biên giới với Thái Lan, đơn vị hành chính địa phương cấp một ngang với các tỉnh của Lào. Viêng Chăn bao gồm chín đơn vị hành chính cấp hai, năm đơn vị đô thị và bốn đơn vị nông thôn, trong đó thủ đô Viêng Chăn được xác định ở khu vực đô thị gồm chín quận của Viêng Chăn.

Đến đây bạn không thể nào bỏ qua Khải hoàn môn Patousai. Nơi này được xây dựng vào thập niên 60 của thế kỷ XX, để kỷ niệm việc nhân dân Lào giành được độc lập từ tay Pháp. Khải hoàn môn được xây dựng theo mô hình Khải hoàn môn ở thủ đô Paris, nhưng mang phong cách kiến trúc Lào với những phù điêu nữ thần Kinnari nửa người nửa chim.

Crowne Plaza Vientiane là nơi ở tốt nhất với các dịch vụ hàng đầu bao gồm bữa sáng tự chọn, spa trị liệu và quầy bar phục vụ cocktail ngoài trời. Khách sạn có 198 phòng và được thiết kế với tông màu trung tính nhẹ nhàng. Nơi này phục vụ hàng loạt các món ngọt và mặn vô cùng phong phú tại, từ các món ăn Đông Nam Á trang trọng đến các món chuẩn nhà hàng 3 Merchants sang trọng.

Theo The Forbes