CẬP NHẬT: Bão số 5 Kajiki mạnh cấp 13, giật cấp 16, áp sát vùng biển ven bờ Hà Tĩnh - Nghệ An

Ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết khoảng 15h - 16h chiều nay, tâm bão số 5 sẽ đi vào đất liền Hà Tĩnh - Thanh Hóa.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, trọng tâm bão đổ bộ vào khu vực bắc Hà Tĩnh và Nghệ An, khu vực này khả năng có gió mạnh trên cấp 11-12, có thể trên cấp 12, giật cấp 14-15.

“Chúng tôi đặc biệt lưu ý gió mạnh nhất ở khu vực thành phố Vinh cũ, ven biển Cửa Lò, Cửa Hội và các xã thuộc huyện Nghi Xuân cũ của Hà Tĩnh” - ông Khiêm nói và cho biết thời gian gió mạnh nhất kéo dài từ giờ cho đến khoảng 20h tối nay.

Ngoài khu vực nói trên, cơ quan khí tượng nhận định sâu trong đất liền của khu vực nam Thanh Hóa - Hà Tĩnh (cách bờ biển khoảng 50 - 70km) khả năng có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12; khu vực bắc Thanh Hóa khả năng có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; khu vực nam Hà Tĩnh, Quảng Trị, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10.

Ảnh mây vệ tinh bão số 5 lúc 13h chiều nay - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Chính phủ, do ảnh hưởng của bão số 5, ở trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9, trạm Bãi Cháy (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trạm Diễn Châu (Nghệ An) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; trạm Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) có gió giật cấp 8; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8;...

Ở các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 300mm.

Hồi 10 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 120km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 100km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 130km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/giờ.

