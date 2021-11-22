Cặp đôi đồng tính Bi Bảo - Múi Xù cấy con thành công, cùng lúc đậu 4 em bé

Đời sống 22/11/2021 16:12

Múi Xù - Bi Bảo chọn có con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Bi Bảo và Múi Xù là cặp đôi đồng tính nữ nổi tiếng, nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Sau hành trình tiêm kích trứng và phẫu thuật lấy trứng ra ngoài để cấy chung với tinh trùng, trong vlog mới nhất Múi Xù hào hứng thông báo ca cấy ghép con của mình đã thành công. Bác sĩ đã lấy được của Múi Xù tất cả 16 trứng và cấy thành công 4 phôi. Vậy là ước mơ được lên chức bố mẹ của cặp đồng tính nữ Múi Xù và Bi Bảo giờ đây đã thành hiện thực, cả 2 sẽ có hẳn 4 em bé. 

Cặp đôi đồng tính Bi Bảo - Múi Xù cấy con thành công, cùng lúc đậu 4 em bé - Ảnh 1

Cặp đôi LGBT nổi tiếng đã kết hôn hợp pháp tại Mỹ năm 2018.

Tuy nhiên, cặp đôi dự định chỉ sử dụng một phôi, 3 phôi còn lại sẽ gửi trữ đông tại bệnh viện. Sau này, khi muốn có thêm em bé thì sẽ lại sử dụng phôi đó để cấy con, hoặc không sẽ ký giấy hiến tặng.

Cặp đôi đồng tính Bi Bảo - Múi Xù cấy con thành công, cùng lúc đậu 4 em bé - Ảnh 2

Cặp đôi đã tốn 400-500 triệu để cấy phôi và đến khi em bé chào đời, con số này phải lên đến 700 triệu -1 tỷ.

Trước đó, Múi Xù cũng tiết lộ chân dung người đàn ông giúp cặp đôi có tinh trùng để cấy con. Cô cho biết, người này làm luật sư, có  mẹ là người học rộng tài cao, làm quan chức lớn. Cặp đôi hy vọng con mình sinh ra cũng thừa hưởng được nhiều nét tốt đẹp từ anh chàng.

Cặp đôi đồng tính Bi Bảo - Múi Xù cấy con thành công, cùng lúc đậu 4 em bé - Ảnh 3

Hình ảnh hồi nhỏ của người đàn ông chấp nhận hiến tinh trùng cho cặp đôi đồng tính nữ. 

Múi Xù (tên thật là Hồ Quỳnh Nhi, 26 tuổi) được biết đến là một hotgirl người Mỹ gốc Việt xinh đẹp, dễ gần với phong cách rất nhẹ nhàng. Còn Bi Bảo (tên thật là Tô Trần Di Bảo, 27 tuổi) là một trong những gương mặt khá đình đám trên mạng xã hội với vẻ điển trai, lạnh lùng và giọng hát “đốn tim”.

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