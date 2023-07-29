Cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết ngập gần 1m, xe phải lưu thông qua quốc lộ, ùn tắc giao thông nghiêm trọng

Sáng 29/7, sau nhiều giờ xảy ra mưa lớn, trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đoạn đi qua địa phận tỉnh Bình Thuận bị ngập nặng, nhiều phương tiện xếp hàng dài trên cao tốc.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, sáng 29/7, Thiếu tá Hoàng Xuân Ân, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thuộc Phòng 8, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), cho biết, vị trí ngập trên cao tốc Phan Thiết -Dầu Giây gần một ngôi chùa cách nút giao Quốc lộ 55 khoảng 2km. Cũng theo thiếu tá Ân, do đoạn này đường thấp, cống thoát nước không kịp nên bị ngập và đến hơn 7h sáng 29/7, nước rút, các phương tiện đã qua lại bình thường.

Vị trí ngập sâu nhiều xe không dám qua lại - Ảnh: Báo Dân Việt Trước đó khoảng 2h sáng 29/7, sau nhiều giờ xảy ra mưa lớn, trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đoạn đi qua địa phận tỉnh Bình Thuận bị ngập nặng, các phương tiện phải đi xuống đường Quốc lộ 1A để lưu thông. Hiện trường nơi bị ngập - Ảnh: Báo Dân Việt Đoạn ngập kéo dài hơn 100m, sâu khoảng 0,8m nên các phương tiện không thể lưu thông qua được. Tại hiện trường một chiếc xe tải bị ngập nửa thân xe và trôi một đoạn. Một số ô tô con và 1 xe khách giường nằm cố chạy qua vị trí ngập đã bị chết máy. Nhiều phương tiện xếp hàng dài trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Ảnh minh họa: Internet Theo thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, chiều ngược lại hướng từ Bình Thuận đi TPHCM, các phương tiện vẫn phải nối đuôi nhau xếp hàng để đi qua đoạn đường bị ngập. Bạn đọc Lê Hoàng Nam thông tin, những xe tải, xe khách do gầm máy cao nên có thể di chuyển chậm qua đoạn ngập. Còn những xe ô tô 4 – 9 chỗ không thể đi qua được do nước ngập sâu, nên phải đậu lại bên đường để chờ nước rút. Đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết đoạn Km25 ngập sâu, khiến phương tiện khó lưu thông - Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng Các phương tiện hướng từ Bình Thuận đi TPHCM phải chạy chậm khi qua đoạn ngập - Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng Cunxgtrong nguồn tin này, đến 6 giờ ngày 29/7, trên cao tốc vẫn ngập sâu, nước chưa rút, các phương tiện hướng từ TPHCM đi Bình Thuận vẫn đi ra Quốc lộ 55. Lực lượng chức năng đang tính đến phương án có thể không cho xe vào cao tốc hướng từ Bình Thuận – TPHCM mà lưu thông qua Quốc lộ 1A.

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