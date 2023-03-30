Cảnh sát phá song sắt giải cứu nhiều người khỏi đám cháy phòng gym trên tầng cao

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) vừa kịp thời chữa cháy, dùng búa phá song sắt cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy lớn phòng tập gym ở tầng 5 nằm trên đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân

Theo thông tin từ Dân trí, vụ cháy xảy ra vào khoảng 16h50 ngày 29/3 tại nhà dân ở khu vực tầng 5 được sử dụng làm phòng tập gym, địa chỉ số 16A ngõ 668 Lạc Long Quân. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Tây Hồ nhanh chóng điều 2 xe chữa cháy và hàng chục CBCS Cảnh sát PCCC&CNCH đến hiện trường.

Khi tiếp cận hiện trường, nhận thấy có người mắc kẹt, lực lượng chữa cháy đã triển khai 2 mũi tiến công theo cầu thang bộ lên trên, đồng thời một mũi khác sang nhà hàng xóm, phá cửa song sắt để giải cứu 3 người bị mắc kẹt.

Cảnh sát dùng búa phá song sắt, giải cứu 3 nạn nhân thoát khỏi vụ cháy. Ảnh: CACC

Lực lượng chức năng cho biết, đến khoảng 17h20 cùng ngày (29/3), đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Theo thống kê ban đầu, diện tích cháy khoảng 8m2.

Pháp luật & Xã hội cho biết, 3 nạn nhân được cảnh sát giải cứu gồm: Nguyễn Minh T. (SN 1988), Dương Thị T. (SN 1992), Nguyễn Thị L. (SN 1993, cả 3 đều trú tại Hà Nội).

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng quận Tây Hồ làm rõ.

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