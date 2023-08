Cánh rừng Net Zero Vinamilk “check-in” tại cực nam tổ quốc với dự án tái sinh 25 hecta rừng ngập mặn

Đây là một hoạt động của nhân viên Vinamilk nằm trong dự án lớn mang tên “CÁNH RỪNG NET ZERO VINAMILK” với nỗ lực hình thành những mảng xanh để giúp hấp thụ khí carbon, tiến gần đến mục tiêu đưa phát thải ròng về 0 vào năm 2050, góp phần vào mục tiêu chung Net Zero 2050 mà Chính phủ Việt Nam đã và đang đẩy mạnh.

Theo bà Đỗ Thị Thanh Huyền - Nhà sáng lập - Giám đốc điều hành Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia , đơn vị đang đồng hành cùng Vinamilk trong dự án này, rừng ngập mặn là hệ sinh thái giúp “khóa” được carbon hiệu quả. Một số nghiên cứu cho thấy lượng hấp thụ và tích trữ carbon của rừng ngập mặn có thể gấp 4 lần so với rừng nhiệt đới trên cạn, tùy vào các khu vực khác nhau. Có thể nói rừng ngập mặn là "bể chứa carbon" vô cùng hữu hiệu vì có thể lưu trữ carbon trong hơn 5.000 năm. Vì vậy, việc bảo tồn và phát triển những khu rừng ngập mặn có vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu biến đổi khí hậu.

“Cánh rừng do Vinamilk & Gaia đang khoanh nuôi có diện tích 25 hecta (ha) trong vùng lõi Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, dự kiến có khoảng 100.000 – 250.000 cây mắm sẽ mọc lên. Để đảm bảo tính bền vững, hiệu quả của dự án, chúng tôi sẽ phối hợp với Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau triển khai các hoạt động bảo vệ và giám sát khu vực khoanh nuôi như: truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân; tuần tra giám sát, gia cố hàng rào bảo vệ khu rừng, thực hiện các nghiên cứu đo lường những tác động khu rừng tạo ra trong vòng 6 năm. Hy vọng cánh rừng sẽ phát triển nhanh chóng, trở thành “bể hấp thụ carbon” lớn trong tương lai gần” – Bà Thanh Huyền chia sẻ.

Khu vực khoanh nuôi tái sinh rừng ngập mặn có diện tích 25ha do Vinamilk, Gaia chung tay thực hiện tại vùng lõi Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau

Tổng đầu tư của Vinamilk cho dự án này là 04 tỷ đồng cho các hoạt động phục vụ việc khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên rừng, các chương trình nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư sống trong và ven Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau. Dự kiến với 25ha rừng ngập mặn, trong điều kiện sinh trưởng bình thường, có thể hình thành nên bể hấp thụ Carbon từ 17.000 đến 20.000 tấn Carbon, quy đổi tương đương với 62.000 đến 73.000 tấn CO2e.

Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau là vùng trọng điểm của Khu dự trữ sinh quyển Thế giới Cà Mau, một trong khu RAMSAR của Việt Nam (vùng đất ngập nước có tầm quan trọng Thế giới). Đây cũng là nơi bảo tồn nguồn gene, bảo vệ các hệ sinh thái đa dạng với hơn 400 loài, trong đó có hơn 40 loài quý hiếm bị đe dọa tuyệt chủng như rái cá, mèo cá, trăn gấm...

Với 25ha rừng được khoanh nuôi tái sinh, sẽ có gần 2.400m hàng rào được dựng nên từ 6.800 cọc cừ tràm và gần 4.700m lưới; được duy trì, bảo dưỡng hàng năm

“Hoạt động khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên rừng do Vinamilk thông qua Gaia triển khai thực hiện tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, ngoài việc giúp trung hòa Carbon để góp phần giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu, còn giúp tăng diện tích độ che phủ rừng, lấn dần ra biển, chống xâm nhập mặn, tăng khả năng chắn sóng bảo vệ bờ, hình thành sinh thái của rừng, tạo nơi cư trú của nhiều giống loài thủy sản cũng là loài động vật, thực vật quý hiếm. Tôi tin là khi có thêm nhiều sự đồng hành, chung tay của các doanh nghiệp, tổ chức, cộng đồng, cánh rừng ngập mặn của Mũi Cà Mau sẽ ngày càng sinh trưởng mạnh mẽ” – Ông Lê Văn Dũng - Giám đốc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, nhận định.

Trong dự án này, các nhân viên Vinamilk cũng trực tiếp góp sức, tham gia để khoanh nuôi, chăm sóc cho cánh rừng qua nhiều hoạt động được tổ chức hàng năm. Cụ thể, để khởi động dự án “Cánh rừng Net Zero Vinamilk” tại Cà Mau lần này, gần 60 nhân viên Vinamilk đã tham gia cùng khoanh nuôi cánh rừng - hoạt động ý nghĩa trong tháng 8 này cũng là dịp kỷ niệm sinh nhật 47 năm của Vinamilk.

Tập thể nhân viên Vinamilk chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ “làm hàng rào khoanh nuôi” sau khi được các cán bộ Vườn Quốc gia và Gaia hướng dẫn các kĩ thuật

Cũng nhân dịp này, Vinamilk đã trao tặng cho Vườn quốc gia Mũi Cà Mau 05 chiếc thuyền để phục vụ cho công tác tuần tra, kiểm tra, bảo vệ rừng và tặng cho viên chức, người lao động Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau hơn 4.200 sản phẩm dinh dưỡng.

Bà Bùi Thị Hương (thứ ba từ trái qua), Giám đốc điều hành Vinamilk, đại diện trao tặng 05 chiếc thuyền và 4.200 sản phẩm dinh dưỡng cho đại diện Vườn quốc gia Mũi Cà Mau

Các chiếc thuyền được Vinamilk tài trợ cho Vườn Quốc gia làm phương tiện hỗ trợ công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ cho khu vực khoanh nuôi rừng

Những cánh rừng hướng đến Net Zero

Vinamilk được biết đến là đơn vị tiên phong và tích cực với các hoạt động về phát triển bền vững cũng như cam kết Net Zero 2050. Bên cạnh các hoạt động cắt giảm phát thải trong chuỗi giá trị, việc trồng cây để trung hòa carbon được Vinamilk tích cực đẩy mạnh. Đơn cử như “Cánh rừng Net Zero Vinamilk” đang được doanh nghiệp triển khai là dự án thiết thực giúp hình thành nên những mảng xanh, hấp thụ CO2 và còn mang tính truyền cảm hứng đến với cộng đồng về việc bảo vệ thiên nhiên, khuyến khích trồng cây xanh.

Trước dự án này, năm 2018, cũng tại Cà Mau, Vinamilk và chương trình “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” đã trồng gần 100.000 cây tại các khu vực như: Mốc tọa độ quốc gia GPS 0001 – Cột mốc số 0, khu vực bờ biển xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển) và xã Tân Hưng (huyện Cái Nước),… Đến nay, rừng đều đã phát triển, tạo thành những mảng xanh rộng lớn tại địa phương.

Tại Cà Mau, năm 2018, Vinamilk đã trồng 100.000 cây xanh trong chương trình Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam

Tham gia đoàn trồng rừng và thăm lại khu vực trồng cây của “Quỹ 1 triệu cây xanh” trước đây, có các giám đốc điều hành của Vinamilk, ông Lê Hoàng Minh, Giám đốc điều hành Sản xuất, Trưởng dự án Net Zero của Vinamilk, cho biết: “Trải nghiệm và hiểu hơn về những cánh rừng ngập mặn, nhìn thấy những hàng cây xanh cách đây 5 năm được trồng nay đã vươn cao khỏe mạnh, chúng tôi càng thấy rõ hơn vì sao chúng ta cần phải hành động cho thiên nhiên, môi trường. Qua những hoạt động này, Vinamilk cũng mong muốn mọi nhân viên của chúng tôi sẽ là những hạt nhân tích cực, chung tay cho những mục tiêu phát triển bền vững của công ty. Điều đó sẽ mang đến những giá trị chung và giúp cho ý nghĩa của chương trình lan tỏa hơn nữa”.

“Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” là chương trình được Vinamilk thực hiện từ năm 2012 đến năm 2020, phối hợp cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường, trồng 1.121.000 cây xanh tại 56 địa điểm thuộc 20 tỉnh, thành phố với tổng giá trị 12,5 tỷ đồng. Đầu năm 2023, Vinamilk tiếp tục đồng hành cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong hoạt động “Trồng cây hướng đến Net Zero (2023-2027)” với ngân sách 15 tỷ đồng. Trong thời gian tới, Vinamilk sẽ tiếp tục đẩy mạnh để có thêm nhiều “Cánh rừng Net Zero Vinamilk” tại Việt Nam, đóng góp quan trọng trong việc thực hiện lộ trình tiến đến Net Zero của Vinamilk vào năm 2050.

Các hoạt động vì cộng đồng, vì môi trường của Vinamilk nhận được sự hưởng ứng lớn từ chính nhân viên công ty.

Ảnh: Nguyễn Hiệu – Gaia - Vinamilk