CẢNH BÁO: Bùng phát nạn mạo danh ngân hàng cho vay với lãi suất thấp online

Đời sống 28/04/2023 11:43

Hàng nghìn người sập bẫy của các đối tượng mạo danh ngân hàng, công ty tài chính cho vay tiền trực tuyến với lãi suất thấp.

Theo thông tin từ báo Tiền phong, Bộ Công an nhận định, thủ đoạn của chúng rất tinh vi và bao gồm việc yêu cầu người vay phải tự làm hồ sơ vay tiền trực tuyến và chuyển khoản khoảng từ 500 nghìn đồng đến 5 triệu đồng để được hỗ trợ xác minh và duyệt khoản vay.

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Hướng dẫn làm thủ tục vay tiền khi các "tư vấn viên" gửi cho khách hàng đăng ký tài khoản nhận tiền - Ảnh: Báo Tiền phong

Các đối tượng mạo danh các ngân hàng và công ty tài chính trên các trang web và ứng dụng, chạy quảng cáo thông qua các nền tảng mạng xã hội. Chỉ cần tìm kiếm theo cụm từ “vay tín chấp online” trên không gian mạng, có thể thấy hàng loạt ngân hàng thương mại bị các đối tượng mạo danh, như: Agribank, BIDV,Techcombank, Vietinbank, TPBank…

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Hàng loạt khách hàng sập bẫy lừa đảo cho vay tiền online - Ảnh: Báo Đak Nông

Ngoài ra, các đối tượng lừa đảo tạo lập hàng nghìn tài khoản facebook với các nguồn thông tin giả, tham gia vào các hội nhóm, diễn đàn, đăng bài quảng cáo cho vay tín chấp với lãi suất thấp (chỉ 1%/ tháng), thủ tục vay đơn giản, không cần gặp trực tiếp; nợ xấu vẫn vay được; không thế chấp, không thẩm định, chỉ cần Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân và có tài khoản ngân hàng/thẻ ATM là có thể vay được tiền...

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Nhan nhản các quảng cáo có logo, thương hiệu các ngân hàng lớn trong các bài cho vay tiêu dùng, kinh doanh, mua nhà, xe trên mạng xã hội - Ảnh: Báo Tiền phong

Theo nguồn tin từ báo điện tử Chính phủ, trước thủ đoạn lừa đảo tinh vi, có nhiều diễn biến phức tạp trên không gian mạng, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần chủ động nâng cao ý thức cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi có nhu cầu vay tiền, cần liên hệ trực tiếp với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng để được tư vấn, hướng dẫn làm thủ tục vay vốn.

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Hình ảnh chào mời của các đối tượng giả danh ngân hàng trên mạng xã hội -

Ảnh: Báo Chính phủ

Không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân (chứng minh nhân dân/căn cước công dân, địa chỉ, hình ảnh nhận diện khuôn mặt…) khi chưa xác định chính xác website, ứng dụng và danh tính tư vấn viên.

Đặc biệt, không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP được gửi vào hòm thư, điện thoại di động cho các đối tượng. Không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân mà các đối tượng lạ cung cấp, dụ dỗ.

Đề nghị người dân khi phát hiện thủ đoạn mạo danh, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hoặc bị mạo danh, lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần báo ngay cho cơ quan chức năng.

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