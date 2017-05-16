Cần Thơ 'chìm' trong biển nước sau trận mưa lớn chiều 16/5

Đời sống 16/05/2017 22:17

Cơn mưa lớn trên diện rộng kèm theo sấm chớp vào cuối ngày 16/05 đã khiến các tuyến đường lớn tại thành phố Cần Thơ "chìm" trong biển nước.

Cơn mưa lớn kéo dài từ trưa 16/5 đã khiến nhiều tuyến đường tại thành phố Cần Thơ như: Trần Văn Hoài, Trần Hưng Đạo, ngã tư Nguyễn Văn Linh giao với 3/2… cùng nhiều tuyến đường chính khác bị ngập sâu, nơi sâu nhất đạt đến 0,5m.

Nhiều phương tiện lưu thông trên các tuyến đường này bị chết máy, hư hỏng nặng gây ra nhiều thiệt hại đối với người dân. 

Cần Thơ 'chìm' trong biển nước sau trận mưa lớn chiều 16/5 - Ảnh 1
Có đoạn đường ngập sâu đến 0,5m - Ảnh: Internet

Cần Thơ 'chìm' trong biển nước sau trận mưa lớn chiều 16/5 - Ảnh 2
Người dân phải liều mình di chuyển trên các tuyến đường ngập nặng để vượt qua cơn mưa lớn vào chiều nay -  Ảnh: Internet

Cần Thơ 'chìm' trong biển nước sau trận mưa lớn chiều 16/5 - Ảnh 3
Ảnh: Internet

Cần Thơ 'chìm' trong biển nước sau trận mưa lớn chiều 16/5 - Ảnh 4
Người dân xung quanh cho biết, hoạt động buôn bán trở nên ế ẩm do cơn mưa lớn kéo dài gần nửa ngày - Ảnh: Internet

Cần Thơ 'chìm' trong biển nước sau trận mưa lớn chiều 16/5 - Ảnh 5
Ảnh: Internet

Cần Thơ 'chìm' trong biển nước sau trận mưa lớn chiều 16/5 - Ảnh 6
Mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ khiến nước tràn vào những con hẻm nhỏ - Ảnh: Internet

 

Mưa lớn đầu tuần, người dân Sài Gòn vất vả ‘bơi’ về nhà sau giờ tan tầm

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