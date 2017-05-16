Cần Thơ 'chìm' trong biển nước sau trận mưa lớn chiều 16/5

Cơn mưa lớn trên diện rộng kèm theo sấm chớp vào cuối ngày 16/05 đã khiến các tuyến đường lớn tại thành phố Cần Thơ "chìm" trong biển nước.
Cơn mưa lớn kéo dài từ trưa 16/5 đã khiến nhiều tuyến đường tại thành phố Cần Thơ như: Trần Văn Hoài, Trần Hưng Đạo, ngã tư Nguyễn Văn Linh giao với 3/2… cùng nhiều tuyến đường chính khác bị ngập sâu, nơi sâu nhất đạt đến 0,5m.
Nhiều phương tiện lưu thông trên các tuyến đường này bị chết máy, hư hỏng nặng gây ra nhiều thiệt hại đối với người dân.
Chiều 15/5, Sài Gòn xuất hiện cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ liên tục khiến nhiều tuyến đường trong thành phố bị ngập nặng.
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/can-tho-chim-trong-bien-nuoc-sau-tran-mua-lon-chieu-165-201310.html