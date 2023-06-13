Cận cảnh sông Đà cạn trơ đáy, xuất hiện nhiều quả đạn pháo nguy hiểm

Theo thông tin từ báo Công lý, một số người dân trong lúc đi bơi tại khu vực bờ sông Đà đã thu nhặt được hàng chục đầu đạn pháo, vật liệu nổ tại lòng sông và trình báo đến cơ quan. Ngay khi nhận tin báo, ông Bùi Quang Điệp, Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình đã đã vận động, yêu cầu người dân không tự ý đến gần khu vực này.

Phát hiện nhiều quả đạn pháo khi sông Đà cạn trơ đáy - Ảnh: Báo Công lý

Đây là khu vực có nhiều vật liệu nổ trong thời kỳ chiến tranh, quân Pháp đóng, lập đồn bốt, doanh trại, các cơ quan hành chính khu vực phố Đúng cũ, ngay sát bờ sông Đà. Và là khu vực từng diễn ra giao tranh ác liệt giữa bộ đội ta với quân Pháp.