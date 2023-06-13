Cận cảnh sông Đà cạn trơ đáy, xuất hiện nhiều quả đạn pháo nguy hiểm

Tối ngày 12/6, UBND TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) cho biết, mực nước hạ lưu sông Đà giảm, người dân phát hiện một số quả đạn, pháo từ thời chiến tranh chống Pháp còn sót lại.
- Nóng: Hồ thủy điện lớn nhất Bắc Trung Bộ cạn kỷ lục, nguy cơ dừng phát điện trong vài ngày tới
- Hàng loạt hồ thủy điện lớn tại Việt Nam xuống mực nước chết, chính thức dừng hoạt động
Theo thông tin từ báo Công lý, một số người dân trong lúc đi bơi tại khu vực bờ sông Đà đã thu nhặt được hàng chục đầu đạn pháo, vật liệu nổ tại lòng sông và trình báo đến cơ quan. Ngay khi nhận tin báo, ông Bùi Quang Điệp, Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình đã đã vận động, yêu cầu người dân không tự ý đến gần khu vực này.
Đây là khu vực có nhiều vật liệu nổ trong thời kỳ chiến tranh, quân Pháp đóng, lập đồn bốt, doanh trại, các cơ quan hành chính khu vực phố Đúng cũ, ngay sát bờ sông Đà. Và là khu vực từng diễn ra giao tranh ác liệt giữa bộ đội ta với quân Pháp.
Theo nguồn tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, Công an thành phố và Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) vừa phát đi thông báo yêu cầu các phường xã khu vực hạ lưu sông Đà tổ chức tuyên truyền, cảnh báo nguy hiểm đến với người dân; vận động, yêu cầu người dân không tự ý đến gần khu vực nguy hiểm để tìm kiếm các loại vật liệu nổ mang về bán phế liệu.
Đồng thời, ban CHQS thành phố Hòa Bình liên tục nhận nhiều vật liệu nổ là đạn pháo tồn sót sau chiến tranh được cho là từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp do người dân tìm được dưới lòng sông Đà khi mực nước tại khu vực hạ lưu xuống thấp. Các quả đạn pháo người dân nhặt được chủ yếu là đạn pháo, đạn cối 80mm.
Tất cả những quả đạn pháo này người dân đều đã giao nộp cơ quan chức năng thành phố Hòa Bình; hiện được Ban CHQS thành phố thu hồi, bảo quản để tiến hành hủy nổ theo quy định.