Cận cảnh nhan sắc xinh như thiên thần của nữ sinh trường Luật, mỗi lần xuất hiện được ví như idol Hàn Quốc

Đời sống 01/03/2022 06:10

Nét đẹp khả ái của hot girl trường Luật xinh như thiên thần được nhận xét giống idol Hàn Quốc.

Phạm Thị Huỳnh Thư (21/3/1998, quê quán Cà Mau, Việt Nam) từng là sinh viên của trường Đại Học Luật thành phố Hồ Chí Minh được nhiều người biết và dành tình cảm yêu mến trên mạng xã hội. Huỳnh Thư vừa xinh xắn lại có thành tích học tập tốt.

Cận cảnh nhan sắc xinh như thiên thần của nữ sinh trường Luật, mỗi lần xuất hiện được ví như idol Hàn Quốc - Ảnh 1

Sở hữu đôi mắt to, sống mũi cao và bờ môi chúm chím, Phạm Thị Huỳnh Thư (sinh năm 1998, Cà Mau) thường nghe nhiều người nhận xét ngoại hình trong trẻo giống với Nancy của nhóm nhạc MOMOLAND.

Cận cảnh nhan sắc xinh như thiên thần của nữ sinh trường Luật, mỗi lần xuất hiện được ví như idol Hàn Quốc - Ảnh 2

Hiện tại, cô nàng đang sở hữu trang cá nhân Facebook cùng với hơn 43k người theo dõi, và một tài khoản TikTok với 1.5 triệu người theo dõi và hơn 20 triệu lượt yêu thích .

Cận cảnh nhan sắc xinh như thiên thần của nữ sinh trường Luật, mỗi lần xuất hiện được ví như idol Hàn Quốc - Ảnh 3

Cô nàng thường xuyên đăng tải những hình ảnh khoe vẻ đẹp ngây thơ trong sáng động lòng người. Mỗi bài đăng của cô nàng thường nhận được rất nhiều bình luận khen ngợi của cộng đồng mạng.

Cận cảnh nhan sắc xinh như thiên thần của nữ sinh trường Luật, mỗi lần xuất hiện được ví như idol Hàn Quốc - Ảnh 4

Huỳnh Thư chia sẻ cô thường xuyên ở trong tình trạng ngủ ít. 9X thường dậy từ 6h đi học và tận dụng thời gian được nghỉ để cùng các thực tập sinh ở công ty training, đi diễn. Bên cạnh ca hát, Huỳnh Thư còn học nhảy, ballet, taekwondo, piano ở mức cô tiết lộ là "vừa đủ dùng".

Cận cảnh nhan sắc xinh như thiên thần của nữ sinh trường Luật, mỗi lần xuất hiện được ví như idol Hàn Quốc - Ảnh 5

Trong tương lai, Huỳnh Thư mong muốn trở thành một cô gái thành công, xinh đẹp và có nền tảng tài chính tốt, lo được cho gia đình bởi với cô gia đình là quan trọng nhất sau đó mới tới công việc.

Cậu bé oà khóc nức nở chịu 'cú sốc đầu đời' khi bị bố mẹ 'ngó lơ' trong bức ảnh đặc biệt: Sự thật đằng sau khiến ai nấy đều không nhịn được cười

Cậu bé oà khóc nức nở chịu 'cú sốc đầu đời' khi bị bố mẹ 'ngó lơ' trong bức ảnh đặc biệt: Sự thật đằng sau khiến ai nấy đều không nhịn được cười

Xem bức ảnh nhân dịp đặc biệt, cậu bé khóc nức nở khi không thấy mình rồi nằm lăn ra khóc vì nghĩ mẹ chỉ yêu bố.

Xem thêm
Từ khóa:   Phạm Thị Huỳnh Thư idol Hàn Quốc thiên thần

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 9 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 6 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 14 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 7 giờ 29 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 14 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 8 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng