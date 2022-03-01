Cận cảnh nhan sắc xinh như thiên thần của nữ sinh trường Luật, mỗi lần xuất hiện được ví như idol Hàn Quốc

Nét đẹp khả ái của hot girl trường Luật xinh như thiên thần được nhận xét giống idol Hàn Quốc.

Phạm Thị Huỳnh Thư (21/3/1998, quê quán Cà Mau, Việt Nam) từng là sinh viên của trường Đại Học Luật thành phố Hồ Chí Minh được nhiều người biết và dành tình cảm yêu mến trên mạng xã hội. Huỳnh Thư vừa xinh xắn lại có thành tích học tập tốt. Sở hữu đôi mắt to, sống mũi cao và bờ môi chúm chím, Phạm Thị Huỳnh Thư (sinh năm 1998, Cà Mau) thường nghe nhiều người nhận xét ngoại hình trong trẻo giống với Nancy của nhóm nhạc MOMOLAND.

Hiện tại, cô nàng đang sở hữu trang cá nhân Facebook cùng với hơn 43k người theo dõi, và một tài khoản TikTok với 1.5 triệu người theo dõi và hơn 20 triệu lượt yêu thích . Cô nàng thường xuyên đăng tải những hình ảnh khoe vẻ đẹp ngây thơ trong sáng động lòng người. Mỗi bài đăng của cô nàng thường nhận được rất nhiều bình luận khen ngợi của cộng đồng mạng.

Huỳnh Thư chia sẻ cô thường xuyên ở trong tình trạng ngủ ít. 9X thường dậy từ 6h đi học và tận dụng thời gian được nghỉ để cùng các thực tập sinh ở công ty training, đi diễn. Bên cạnh ca hát, Huỳnh Thư còn học nhảy, ballet, taekwondo, piano ở mức cô tiết lộ là "vừa đủ dùng". Trong tương lai, Huỳnh Thư mong muốn trở thành một cô gái thành công, xinh đẹp và có nền tảng tài chính tốt, lo được cho gia đình bởi với cô gia đình là quan trọng nhất sau đó mới tới công việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/can-canh-nhan-sac-xinh-nhu-thien-than-cua-nu-sinh-truong-luat-moi-lan-xuat-hien-duoc-vi-nhu-idol-han-quoc-452706.html