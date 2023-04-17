Ngày 17/4, Công an huyện Hóc Môn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai điều tra vụ án mạng trên địa bàn xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khoảng 2 giờ sáng 17/4, người dân nghe tiếng hô hoán, kêu cứu từ dãy trọ trên đường Tiền Lân 11 tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

Nhiều người chạy đến thì phát hiện chị L.T.N.Y (sinh năm 1999, ngụ tỉnh Đăk Lăk) nằm gục với thương tích trên phần cổ. Người dân vội đưa chị Y. đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong. Tiếp đó, người dân phát hiện anh B.N.T. (ngụ tỉnh Đăk Lăk) nằm trên gác, với vết cắt ở cổ nên cũng đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi nhận tin, Công an có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Khu vực nhà trọ nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo báo Sài Gòn giải phóng thông tin thêm, người thân của nạn nhân cho biết, chị Y. và anh T. là vợ chồng và có 2 người con với nhau, nhưng sống ly thân. Chị Y. rời quê vào TPHCM thuê trọ sống một mình trên địa bàn huyện Hóc Môn.

Đến chiều 16/4, anh T. đi xe máy đến gặp chị Y. nhưng lúc này chị Y. cùng vài người thân đang chuẩn bị đi dự tiệc. Sau đó, người thân chị Y. nhờ anh T. chở chị về và nằm ngủ ở nhà trọ trên. Tới sáng 17/4, người dân nghe tiếng hô hoán chạy qua thì phát hiện sự việc.

Công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ việc - Ảnh: Báo Sài Gòn giải phóng

Hiện tại, Công an huyện Hóc Môn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Hòa Bình: Người dân tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông treo cổ ở xưởng đũa bỏ hoang Thi thể một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ vừa được phát hiện ở một xưởng đũa bỏ hoang tại huyện Đà Bắc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/can-canh-hien-truong-vu-an-nghi-an-chong-sat-hai-vo-roi-tu-sat-o-tphcm-573292.html