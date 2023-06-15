Cận cảnh chung cư xuống cấp, nguy hiểm rình rập trên đầu hàng trăm hộ dân

Theo thông tin từ báo Lao động, khu tập thể Nhà máy bơm phường Nguyễn Trãi, TP.Hải Dương được xây dựng từ những năm 1960-1970 gồm 5 khối nhà 2-3 tầng và 11 dãy nhà cấp 4. Hiện nay, khu nhà tập thể này đã bị xuống cấp nghiêm trọng, tường bị vỡ từng mảng vữa, bong tróc, trần, dầm, trụ cũng đã bị mục nát ở nhiều vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hơn 257 hộ dân sống ở đây.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Doan, số nhà 7 dãy nhà A, tập thể máy bơm phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, đang sống với 1 người con trai. Bà đã ở trong căn hộ này gần 60 năm. Bà cho biết hiện nay nhiều hạng mục trong khu tập thể đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Những gia đình ở tầng trên đập mạnh là trần nhà ở tầng dưới từng mảng vữa rơi xuống rất nguy hiểm, ngày mưa thì bị dột và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Điển hình, bà Trịnh Thị Hương người dân khu tập thể Máy bơm từ những ngày đầu - phản ánh: "Hệ thống giàn giáo thép xuất hiện nhiều chỗ hoen gỉ, vữa trên tường thì cứ vậy mà bong tróc. Những ngày mưa gió dột, thấm cả từ tầng 3 thấm xuống, nguy cơ sập rình rập cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi lo lắng lắm nhưng chẳng có nơi nào để đi nên vẫn phải sống ở đây".

Mặc dù rất lo lắng nhưng do không có chỗ nào ở khác nên người dân vẫn phải tiếp tục sống ở đây - Ảnh: VietNamPlus

Trước tình hình nguy hiểm đó, ông Nguyễn Văn Long, trưởng khu dân cư 8 phường Nguyễn Trãi, người đã sống ở khu tập thể từ năm 1971 đến nay, cho biết toàn bộ khu tập thể đã xuống cấp rất nghiêm trọng, trong các căn nhà cao tầng thường xuyên bị rơi vữa ở tường, trần nhà.

Hơn 2 năm, từ khi chính quyền địa phương họp dân phổ biến xây dựng nhà tại làng Lilama để chuyển các hộ dân ra đó, nhưng đến nay vẫn không có động tĩnh gì, ông Long nói - Ảnh: VietNamPlus

Dù biết là nguy hiểm nhưng người dân vẫn phải tiếp tục sống ở đây do không còn cách nào khác. Người dân rất mong muốn chính quyền lập khu nhà ở mới an toàn hơn trong thời gian tới.

Theo nguồn tin từ VietNamPlus, Sở xây dựng tỉnh Hải Dương đã đánh giá khu tập thể này thuộc mức độ nguy hiểm cao nhất (mức độ D), cần nhanh chóng di chuyển toàn bộ người dân ra khỏi khu vực. Năm 2020, thành phố Hải Dương đã đề xuất phương án di chuyển các hộ sang khu nhà ở xã hội thuộc làng Lilama 69-3 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Ông Phạm Ngọc Sơn, Bí thư Đang ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Trãi cho biết: Năm 2022, Ủy ban Nhân dân phường đã trích quỹ Vì người nghèo của phường 20 triệu đồng thay mái ngói bằng mái tôn chống dột cho hộ bà Trần Lê Ngọc Bích của khu tập thể do mái ngói xuống cấp quá nghiêm trọng.

Ủy ban Nhân dân phường đã nhiều lần họp với các phòng, ban chuyên môn của thành phố, nhà máy bơm và các hộ dân lập danh sách, đánh giá, kiểm đếm cũng như bàn rất nhiều giải pháp, tuy nhiên hiện nay tiến độ xây dựng nơi ở mới cho người dân vẫn chậm - Ảnh: Báo Lao động

Theo kế hoạch, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương dự kiến dành khoảng 7.800m2 tại làng Lilama 69-3 thuộc phường Bình Hàn để xây dựng chung cư và nhà ở xã hội, sinh hoạt cộng đồng. Sau khi triển khai, khu nhà ở xã hội này sẽ đáp ứng được nhu cầu tái định cư cho hơn 400 hộ dân đang sinh sống tại các khu tập thể Nhà máy bơm, B2 và B3 Bình Minh của thành phố.

Dự kiến các khu nhà ở xã hội được thực hiện từ năm 2020 đến 2025 theo từng giai đoạn, kinh phí triển khai sẽ được lấy từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu tập thể B2, B4 Bình Minh, khu tập thể Nhà máy bơm và Nhà máy Sứ Hải Dương.