'Cầm nhầm' tài sản có giá khoảng 3-4 triệu ở sân bay, bị phạt 8,5 triệu

Thông tin ban đầu, khoảng 12h40 ngày 10/12 Đội An ninh Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ nhận được thông tin từ trực ban Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, có 1 hành khách đi chuyến bay VN1203/HAN-VCA (Hà Nội - Cần Thơ) đã lấy 1 tai nghe không dây hiệu Marshall, đã qua sử dụng của hành khách khác tại phòng chờ lên tàu bay.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật, Cảng vụ Hàng không miền Nam tại Cần Thơ chiều nay, 11-12, cho biết đội an ninh sân bay Cần Thơ vừa xử phạt với một khách bay có hành vi "cầm nhầm" tài sản của người khác tại sân bay Nội Bài, Hà Nội.

Khi người này vừa xuống máy bay, lực lượng an ninh Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ đã mời làm việc.

Từ hình ảnh ghi nhận từ camera an ninh khu vực soi chiếu, đội an ninh sân bay Cần Thơ xác định vị khách là NVT, ngụ ở Hà Nội, bay trên chuyến Nội Bài - Cần Thơ.

Trình bày với lực lượng an ninh sân bay, T thừa nhận có lấy một tai nghe đã qua sử dụng, nhãn hiệu Marshall, tại một khay hành lý do hành khách khác bỏ quên nhưng không báo cho bộ phận an ninh tại Nội Bài.

Tai nghe nhãn hiệu Marshall này có giá trị khoảng 3-4 triệu đồng, nếu là hàng mới.

Tang vật trong vụ việc (Ảnh: Pháp Luật)

Đại diện Cảng vụ Hàng không miền Nam đã tiến hành lập biên bản, ra quyết định xử phạm vi hành chính hành vi trộm cắp, công nhiên chiếm đoạt, chiếm giữ trái phép đồ vật, thiết bị hoặc tài sản trong cảng hàng không, sân bay, trên tàu bay mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông T.

Đây là vụ việc đang buồn thứ hai xảy ra tại các cảng hàng không trên cả nước chỉ trong một tuần qua. Theo báo Giao Thông, trước đó, khoảng 9h ngày 4/12, Đội An ninh Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ nhận được thông tin từ Cảng hành không Quốc tế Đà Nẵng có 1 hành khách đi trên chuyến bay VJ701/DAD-VCA (Đà Nẵng - Cần Thơ) đã lấy 1 đồng hồ của hành khách khác tại phòng chờ lên tàu bay.

Căn cứ vào hình ảnh trích xuất camera, lực lượng an ninh xác định người này là ông T. và đã mời ông về trụ sở Cảng vụ Hàng không miền Nam tại Cần Thơ để làm việc ngay sau khi chuyến bay vừa hạ cánh.

Tại đây, ông T. khai nhận, khi đi qua khu vực soi chiếu an ninh Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng đã cầm 1 đồng hồ tại khay hành lý, và đưa cho vợ đeo trên tay.