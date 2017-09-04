Cái kết thích đáng dành cho 'ác mẫu' đốt tay, chân bé 3 tuổi trên bếp lò và đánh đập dã man cặp song sinh 1 tuổi

Đời sống 04/09/2017 07:20

Trong suốt thời gian làm bảo mẫu, người phụ nữ này đã nhiều lần bạo hành các nạn nhân, đỉnh điểm là sự việc đốt tay và chân bé 3 tuổi trên bếp lò.

Với hành vi dã man của mình, cô bảo mẫu này phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. 

Kết thúc phiên tòa, Lindia Quilligana, 32 tuổi, người Mỹ gốc Ecuador phải nhận mức án 15 năm tù giam vì tội Bạo hành trẻ em. 

Trước đó, vào tháng 3 năm 2015 Lindia đã bị cảnh sát bắt giữ tại Danury, Mỹ sau khi gia đình nạn nhân phát hiện toàn bộ quá trình bạo hành 3 trẻ nhỏ thông qua camera giám sát.

Ở thời điểm bị bắt, nghi phạm đang mang thai đứa con thứ 3. Người phụ nữ này đã làm bảo mẫu trong nhà nạn nhân khoảng 1 năm trước khi sự việc bị phát hiện. 

Cái kết thích đáng dành cho 'ác mẫu' đốt tay, chân bé 3 tuổi trên bếp lò và đánh đập dã man cặp song sinh 1 tuổi - Ảnh 1
Lindia tỏ ra vô cùng ân hận và liên tục nói xin lỗi tại phiên tòa xét xử - Ảnh: Internet

Vào ngày 27/3/2017, mẹ nạn nhân trở về nhà vì nhìn thấy bàn chân, tay con bỏng nặng nên đã hỏi Lindia về vấn đề này. Sau đó, cô ta nói dối rằng bé nghịch bếp lò nên bị thương.

Khi kiểm tra đoạn video từ camera giám sát, bố mẹ nạn nhân tá hỏa khi phát hiện con mình bị bảo mẫu đốt tay và chân trên bếp lò. Đồng thời, đôi song sinh 1 tuổi cũng nhiều lần bị cô ta đánh đập không thương tiếc.

Trong phiên tòa, Lindia đã vô cùng hối hận và liên tục nói xin lỗi: “Tôi xin lỗi vì đã không kiểm soát được bản thân mình. Hãy tin tôi, tôi rất yêu lũ trẻ”.

Tuy nhiên, mẹ của nạn nhân đã từ chối lời xin lỗi từ “ác mẫu” và bức xúc bày tỏ, Lindia chẳng có lý do gì phải bạo hành những đứa trẻ như vậy.

Thẩm phán cũng đồng tình với nhận định của gia đình nạn nhân và tuyên phạt bị cáo 15 năm tù giam.

Lá thư đẫm nước mắt của bé gái lớp 4 bị giáo viên bạo hành suốt 4 năm: 'Em không thấy đau ở cánh tay, mà em thấy đau trong lòng'

Lá thư đẫm nước mắt của bé gái lớp 4 bị giáo viên bạo hành suốt 4 năm: 'Em không thấy đau ở cánh tay, mà em thấy đau trong lòng'

"Em luôn cố gắng trở thành một học sinh ngoan trong mắt cô nhưng mọi thứ không được như vậy, em luôn là học sinh bị đánh mắng dù em không hiểu mình đã làm sai điều gì" - lời tâm sự nhói lòng của bé gái khiến nhiều người không khỏi xót xa cảm động.

Xem thêm
Từ khóa:   bảo mẫu bạo hành trẻ em đánh đập

TIN MỚI NHẤT

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 59 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 1 giờ 59 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 2 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 5 giờ 59 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?