Trong suốt thời gian làm bảo mẫu, người phụ nữ này đã nhiều lần bạo hành các nạn nhân, đỉnh điểm là sự việc đốt tay và chân bé 3 tuổi trên bếp lò.

Với hành vi dã man của mình, cô bảo mẫu này phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật.

Kết thúc phiên tòa, Lindia Quilligana, 32 tuổi, người Mỹ gốc Ecuador phải nhận mức án 15 năm tù giam vì tội Bạo hành trẻ em.

Trước đó, vào tháng 3 năm 2015 Lindia đã bị cảnh sát bắt giữ tại Danury, Mỹ sau khi gia đình nạn nhân phát hiện toàn bộ quá trình bạo hành 3 trẻ nhỏ thông qua camera giám sát.

Ở thời điểm bị bắt, nghi phạm đang mang thai đứa con thứ 3. Người phụ nữ này đã làm bảo mẫu trong nhà nạn nhân khoảng 1 năm trước khi sự việc bị phát hiện.

Vào ngày 27/3/2017, mẹ nạn nhân trở về nhà vì nhìn thấy bàn chân, tay con bỏng nặng nên đã hỏi Lindia về vấn đề này. Sau đó, cô ta nói dối rằng bé nghịch bếp lò nên bị thương.

Khi kiểm tra đoạn video từ camera giám sát, bố mẹ nạn nhân tá hỏa khi phát hiện con mình bị bảo mẫu đốt tay và chân trên bếp lò. Đồng thời, đôi song sinh 1 tuổi cũng nhiều lần bị cô ta đánh đập không thương tiếc.

Trong phiên tòa, Lindia đã vô cùng hối hận và liên tục nói xin lỗi: “Tôi xin lỗi vì đã không kiểm soát được bản thân mình. Hãy tin tôi, tôi rất yêu lũ trẻ”.

Tuy nhiên, mẹ của nạn nhân đã từ chối lời xin lỗi từ “ác mẫu” và bức xúc bày tỏ, Lindia chẳng có lý do gì phải bạo hành những đứa trẻ như vậy.

Thẩm phán cũng đồng tình với nhận định của gia đình nạn nhân và tuyên phạt bị cáo 15 năm tù giam.

Lá thư đẫm nước mắt của bé gái lớp 4 bị giáo viên bạo hành suốt 4 năm: 'Em không thấy đau ở cánh tay, mà em thấy đau trong lòng' "Em luôn cố gắng trở thành một học sinh ngoan trong mắt cô nhưng mọi thứ không được như vậy, em luôn là học sinh bị đánh mắng dù em không hiểu mình đã làm sai điều gì" - lời tâm sự nhói lòng của bé gái khiến nhiều người không khỏi xót xa cảm động.

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