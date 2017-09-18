Cái kết đắng cho gã chồng kẹp cổ, đánh đấm, đạp vợ túi bụi giữa phố vì 'ghen bóng ghen gió'

Đời sống 18/09/2017 11:34

Chỉ vì vợ không nhận tội ngoại tình, người chồng vũ phu đã đánh đập vợ vô cùng dã man trước sự chứng kiến của nhiều người.

Vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, xích mích là điều không thể tránh khỏi, nhưng cứ mang mọi việc ra giải quyết bằng tay chân giữa chốn đông người thì không thể chấp nhận. Chẳng hạn như người chồng trong đoạn clip dưới đây, chỉ vì nghi ngờ vợ ngoại tình mà anh ta đã đánh, đấm cô tàn bạo trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

Vụ việc này xảy ra vào tối 14/9/2017 trên con phố thuộc thị trấn Bạch Câu, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc).

 

Theo lời kể của người chứng kiến toàn bộ sự việc, trước khi người chồng ra tay đánh vợ, cả hai đã xảy ra cãi vã to tiếng. Người đàn ông khăng khăng cho là vợ ngoại tình nhưng cô kiên quyết chối.

Từ đoạn clip có thể thấy, ban đầu người chồng đã kẹp cổ rồi đấm liên tiếp vào mặt vợ. 

Cái kết đắng cho gã chồng kẹp cổ, đánh đấm, đạp vợ túi bụi giữa phố vì 'ghen bóng ghen gió' - Ảnh 1
Vợ bị chồng kẹp cổ, đấm túi bụi vào mặt trước sự chứng kiến của nhiều người - Ảnh cắt từ clip

Để thỏa cơn giận dữ, người chồng vũ phu còn cởi áo rồi phi thẳng đến đấm, đạp vợ ngã xuống bồn cây bên đường. 

Cái kết đắng cho gã chồng kẹp cổ, đánh đấm, đạp vợ túi bụi giữa phố vì 'ghen bóng ghen gió' - Ảnh 2
Người chồng đạp vợ ngã mạnh xuống đất - Ảnh cắt từ clip

Cái kết đắng cho gã chồng kẹp cổ, đánh đấm, đạp vợ túi bụi giữa phố vì 'ghen bóng ghen gió' - Ảnh 3
Khi vợ đã ngã xuống đất, gã chồng vũ phu còn ngồi đè lên người tiếp tục đánh - Ảnh cắt từ clip

Nghe người phụ nữ kêu khóc, ngay lập tức, một nhóm thanh niên lao vào nắm tay, chân và cho tên chồng vũ phu một bài học thích đáng. 

Cái kết đắng cho gã chồng kẹp cổ, đánh đấm, đạp vợ túi bụi giữa phố vì 'ghen bóng ghen gió' - Ảnh 4
Chứng kiến cảnh phụ nữ bị đánh đập dã man, nhiều nam thanh niên đã lao tới can ngăn và cho người chồng bài học nhớ đời - Ảnh cắt từ clip

Sau khi được nhiều người can ngăn, gã chồng không đánh vợ nữa mà tức giận kéo tay cô quay về nhà. 

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