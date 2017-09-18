Vụ việc này xảy ra vào tối 14/9/2017 trên con phố thuộc thị trấn Bạch Câu, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc).

Vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, xích mích là điều không thể tránh khỏi, nhưng cứ mang mọi việc ra giải quyết bằng tay chân giữa chốn đông người thì không thể chấp nhận. Chẳng hạn như người chồng trong đoạn clip dưới đây, chỉ vì nghi ngờ vợ ngoại tình mà anh ta đã đánh, đấm cô tàn bạo trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

Theo lời kể của người chứng kiến toàn bộ sự việc, trước khi người chồng ra tay đánh vợ, cả hai đã xảy ra cãi vã to tiếng. Người đàn ông khăng khăng cho là vợ ngoại tình nhưng cô kiên quyết chối.

Từ đoạn clip có thể thấy, ban đầu người chồng đã kẹp cổ rồi đấm liên tiếp vào mặt vợ.

Để thỏa cơn giận dữ, người chồng vũ phu còn cởi áo rồi phi thẳng đến đấm, đạp vợ ngã xuống bồn cây bên đường.

Nghe người phụ nữ kêu khóc, ngay lập tức, một nhóm thanh niên lao vào nắm tay, chân và cho tên chồng vũ phu một bài học thích đáng.

Sau khi được nhiều người can ngăn, gã chồng không đánh vợ nữa mà tức giận kéo tay cô quay về nhà.