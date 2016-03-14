Cách trang trí phòng ngủ cho bé gái đẹp như "vườn cổ tích" để giúp bé ngủ ngon giấc hơn

Các bậc phụ huynh có thể “thay áo mới” cho phòng ngủ của trẻ bằng những nguyên tắc trang trí cơ bản sau đây, chắn chắn “công chúa bé bỏng” của bạn sẽ cảm thấy thích thú, dễ đi vào giấc mộng và thêm yêu căn phòng của mình hơn.

Đây là yếu tố đầu tiên mà bạn cần phải chú ý đến khi trang trí phòng ngủ cho các bé gái.

Hãy thảo luận với bé những chủ đề mà bé yêu thích như vườn hoa cổ tích, nhân vật phim hoạt hình, thế giới động vật, bầu trời xanh, biển cả, bảy sắc cầu vồng, bươm bướm xinh, búp bê, nàng tiên…

Sau khi thống nhất được chủ đề mà bé yêu thích, bạn có thể dán giấy, in màu hoặc vẽ trực tiếp lên tường những chủ đề đó, đồng thời nên kết hợp treo thêm rèm cửa sổ có tông màu phù hợp để tạo nét đáng yêu cho căn phòng.

Ảnh: flickr.com

• Chọn màu sắc

Chọn màu sắc phù hợp cũng là cách làm đơn giản và tiết kiệm nhất để làm mới phòng ngủ của các bé gái.

Có thể nói rắng, một số gam màu rực rỡ như tím, xanh lá cây, xanh dương, cam và hồng thường được các bé gái nhỏ hoặc tuổi “teen” rất yêu thích.

Những sắc màu này có khả năng tạo cảm giác mát mẻ và thanh bình cho căn phòng, đồng thời cũng giúp cho phòng ngủ có diện tích “khiêm tốn” trông lớn hơn.

Ảnh: flickr.com

• Chọn nội thất

Trước khi trang bị các vật dụng nội thất cho phòng ngủ của bé, bạn nên đi tham khảo chúng ở nhiều cửa hàng nội thất khác nhau để chọn ra được những vật dụng phù hợp với chủ đề của căn phòng.

Nếu bạn không có đủ tài chính để sắm các vật dụng mới, hãy mua một số đồ nội thất cũ nhưng chất lượng vẫn còn tốt, sơn màu lại hoặc đánh vecni đối với đồ gỗ, mọi thứ sẽ trông “bừng sáng” như hàng mới.

Ảnh: flickr.com

Các vật dụng cần thiết cho phòng ngủ của bé gái thường là bàn học, ghế ngồi, tủ đựng quần áo, bàn trang điểm với một tấm gương lớn sẽ làm tăng thêm nét sang trọng cho căn phòng.

Ảnh: flickr.com

• Phụ kiện trang trí

Tiêu chí khi chọn phụ kiện làm đẹp cho phòng ngủ của bé gái là phải dễ thương, ngộ nghĩnh, và bắt mắt.

Vì vậy, bạn có thể bắt kệ gỗ vào tường, treo tranh nghệ thuật, đặt thú nhồi bông, trang trí hình trái tim hồng… xung quanh phòng ngủ của bé để tăng thêm hiệu ứng đẹp mắt cho căn phòng.

Ảnh: flickr.com

Ngoài ra, nếu bé yêu thích động vật, búp bê hay hoa cỏ thiên nhiên, bạn cũng có thể chọn các loại chăn, ga, gối, nệm có in hình những đề tài này để tạo cảm giác thích thú cho bé khi ngủ.

Ảnh: flickr.com