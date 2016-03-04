Cách thiết kế sân vườn cực đẹp và “độc” cho ngôi nhà có diện tích “khiêm tốn”

Đời sống 04/03/2016 14:19

Thiết kế sân vườn trong nhà là cách làm tuyệt vời nhất để tạo cảm giác tươi mát cho không gian sống. Nếu nhà bạn có diện tích nhỏ, không đủ không gian để xây dựng một sân vườn xinh xắn thì nên áp dụng những “tuyệt chiêu” bổ ích sau đây.

Cách thiết kế sân vườn cực đẹp và “độc” cho ngôi nhà có diện tích “khiêm tốn” - Ảnh 1

Hãy bắt đầu với những chậu cây xanh nhỏ nhắn đặt xung quanh cửa sổ, ngoài ban công hay ở một vị trí nào đó trong nhà, sẽ giúp cho không gian nhà bạn thêm đẹp mắt hơn.

Một số loại rau thơm, cải xanh nhỏ, cây xương rồng, dâu tây hoặc cà chua… là những gợi ý hoàn hảo dành cho bạn.

Cách thiết kế sân vườn cực đẹp và “độc” cho ngôi nhà có diện tích “khiêm tốn” - Ảnh 2

Cách thiết kế sân vườn cực đẹp và “độc” cho ngôi nhà có diện tích “khiêm tốn” - Ảnh 3

Trong trường hợp nhà bạn không có chỗ để đặt chậu cây xanh ở xung quanh nhà thì có thể treo chúng trên các vách tường. Hãy tận dụng chai lọ bằng nhựa, thủy tinh hoặc hộp gỗ đã qua sử dụng để tái chế thành vật đựng cây trồng, sẽ tạo sự mới lạ cho ngôi nhà của mình.

Cách thiết kế sân vườn cực đẹp và “độc” cho ngôi nhà có diện tích “khiêm tốn” - Ảnh 4

Cách thiết kế sân vườn cực đẹp và “độc” cho ngôi nhà có diện tích “khiêm tốn” - Ảnh 5

Bên cạnht? việc trồng cây trong chai lọ, bạn cũng có thể sơn mới lại các loại rổ tre cũ để làm chậu cây sẽ rất đẹp và “độc”.

Cách thiết kế sân vườn cực đẹp và “độc” cho ngôi nhà có diện tích “khiêm tốn” - Ảnh 6

Cách thiết kế sân vườn cực đẹp và “độc” cho ngôi nhà có diện tích “khiêm tốn” - Ảnh 7

Ngoài cách treo cây cỏ lên trên vách tường, bạn cũng có thể tạo các giá treo kế bên cửa sổ hoặc trên trần nhà để treo các loại cây cảnh mà mình yêu thích. Có thể nói rằng, đây là cách tận dụng không gian “rãnh” trong nhà một cách tốt nhất để thiết kế sân vườn “đặc biệt” trong nhà.

Cách thiết kế sân vườn cực đẹp và “độc” cho ngôi nhà có diện tích “khiêm tốn” - Ảnh 8

Cách thiết kế sân vườn cực đẹp và “độc” cho ngôi nhà có diện tích “khiêm tốn” - Ảnh 9

Để “thổi bay” cảm giác đơn điệu cho khu vườn nhà bạn, bạn có thể trồng nhiều loại cây xanh trong cùng một châu cây. Ví dụ, vừa trồng hoa, vừa trồng cà chua, ớt đỏ…hoặc thiết kế chậu cây nhiều tầng để trồng xen kẻ rau xanh và hoa trang trí.

Biện pháp này không chỉ làm đẹp nhà cửa mà bạn còn có thể tận dụng các loại rau củ trồng được để phục vụ cho các bữa ăn gia đình nữa.

Cách thiết kế sân vườn cực đẹp và “độc” cho ngôi nhà có diện tích “khiêm tốn” - Ảnh 10

Cách thiết kế sân vườn cực đẹp và “độc” cho ngôi nhà có diện tích “khiêm tốn” - Ảnh 11

Ngoài những cách nói trên, bạn cũng có thể mang “vườn cổ tích” vào nhà mình bằng cách kết hợp đặt thêm những bát hoa thả nổi trên bàn ăn hoặc xung quanh các vị trí sáng sủa trong nhà, sẽ giúp cho căn phòng của bạn thêm cuốn hút.

Cách thiết kế sân vườn cực đẹp và “độc” cho ngôi nhà có diện tích “khiêm tốn” - Ảnh 12

Cách thiết kế sân vườn cực đẹp và “độc” cho ngôi nhà có diện tích “khiêm tốn” - Ảnh 13

 

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