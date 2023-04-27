Các tour du lịch bất ngờ giảm giá 'sốc' ngay sát dịp nghỉ lễ

Đời sống 27/04/2023 16:44

Gần sát dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiều tour du lịch đồng loạt giảm sâu đến hàng triệu đồng khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.

Theo thông tin từ Báo Kinh tế & Đô thị, trên các diễn đàn du lịch, nhiều đơn vị lữ hành đang rao bán một số tour du lịch nước ngoài và combo du lịch trong nước với mức giá rẻ hơn trước từ 2 đến 4 triệu đồng so với những ngày đầu tháng 4.

Cụ thể, Công ty du lịch VietDa Travel giảm giá 1 triệu đồng cho tour đi Tokyo - Kawaguchiko - Núi Phú Sỹ - chiêm ngưỡng hoa tử đằng và hoa chi anh khoe sắc khi đăng ký nhóm 3 khách.

Còn Công ty Flamingo Redtours cũng tung ra chùm tour giảm sâu lên tới 30% tới các thiên đường biển mới nhất, đẹp nhất, hoang sơ nhất Việt Nam như: Đà Nẵng - Đảo Lý Sơn 4 ngày giá 5.690.000 đồng; Nha Trang - Đảo Điệp Sơn - Dốc Lết 4 ngày giá 6.290.000 đồng, Nha Trang - Ninh Thuận - Vịnh Vĩnh Hy 4 ngày giá 6.490.000 đồng; Phú Quốc - Thị trấn Địa Trung Hải 4 ngày giá 5.850.000 đồng.

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Khách du lịch tham quan Pú Luông (Thanh Hóa) - Ảnh: Báo Kinh tế & Đô thị

Đặc biệt Flamingo Redtours chào bán kỳ nghỉ vàng tại Flamingo Đại Lải Resort, Flamingo Cát Bà Resort 2 ngày/1 đêm với giá từ 1.390.000 đồng và tặng thêm trải nghiệm tắm onsen chuẩn Nhật, xông hơi Jimjibang, xe ô tô đón tiễn...

Tương tự Công ty Du lịch Vietravel hiện đã thiết kế chùm tour du lịch trong và ngoài nước kèm theo hàng loạt gói ưu đãi đặc biệt. Du khách đăng ký tour trong nước từ nay đến ngày 31/5/2023, sẽ được nhận ưu đãi giảm đến 300.000 đồng/khách đối với nhóm từ 4 - 6 khách, giảm 500.000 đồng/khách đối với nhóm từ 7 - 9 khách; giảm đến 700.000 đồng/khách đối với nhóm từ 10 khách trở lên.

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Khách du lịch tham quan Cồn Sơn (Cần Thơ) - Ảnh: Báo Kinh tế & Đô thị

Nếu du khách đăng ký tour nước ngoài, sẽ nhận ưu đãi giảm đến 1 triệu đồng/khách với nhóm từ 4 - 6 khách; giảm đến 1,2 triệu đồng/khách cho nhóm từ 7 - 9 khách; giảm đến 1,5 triệu đồng/khách cho nhóm từ 10 khách trở lên.

Dẫn tin từ VTC News, nguyên nhân khiến các tour du lịch đồng loạt giảm nhiệt là do một số khách hàng đã mua tour trước đó nhưng lại không đi được nên đã thanh lý lại với mức giá rẻ hơn. Bên cạnh đó, một số nguyên nhân khác cũng góp phần khiến giá tour và combo du lịch giảm nhiệt đôi chút.

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Hầu hết các tour du lịch đã được bán hết từ trước cả tháng - Ảnh minh họa: Internet

Thêm nữa, dịch COVID-19 bùng phát trở lại nên nhiều người bỏ ý định đi du lịch nghỉ lễ. Vé máy bay những ngày gần đây cũng bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt. Hơn nữa, nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú cũng đã bỏ thu phụ phí ngày lễ. Những lý do đó khiến nhiều combo và tour du lịch có mức giá thấp hơn trước. Ví dụ tour du lịch Hà Nội - Phượng Hoàng cổ trấn (Trung Quốc) từ mức 12 triệu đồng giảm còn 8 - 10 triệu đồng/người. Ở trong nước, nhiều combo du lịch bao gồm vé máy bay và khách sạn cũng giảm 2 - 4 triệu đồng.

Tuy nhiên, những suất này thường không có nhiều nên khách phải mất thời gian canh sale mới mua được.

Một công ty dịch vụ du lịch cũng cho biết, năm nay lượng khách đặt mua tour du lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tăng mạnh từ rất sớm. Hầu hết các tour du lịch của công ty ông đã được bán hết từ trước cả tháng.

Theo một số chuyên gia, hiện nay có rất nhiều sản phẩm du lịch giá rẻ đang được rao bán trên các diễn đàn, mạng xã hội. Tuy nhiên, du khách cần tìm hiểu kỹ lịch trình của những sản phẩm du lịch để tránh mua phải những combo không được như ý.

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