Các bộ cờ tướng bằng da độc đáo của shop Cờ Tướng VIP

Đời sống 13/10/2021 16:05

Bạn đang tìm kiếm một bộ cờ tướng chất lượng? Đừng bỏ lỡ các bộ cờ tướng bằng da độc đáo của shop Cờ Tướng VIP trong bài viết dưới đây!

Các bộ cờ tướng bằng da độc đáo của shop Cờ Tướng VIP (Phunuvagiadinh.vn)

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của đông đảo người yêu cờ, các bộ cờ tướng dẫn được sản xuất đa dạng với nhiều lựa chọn về chất liệu cùng kiểu dáng. Một trong số đó nổi bật hơn cả là các bộ cờ tướng bằng da sang trọng. Không chỉ là dụng cụ chơi cờ, nó còn thể hiện tinh thần, phong cách của chủ sở hữu. Bạn đang tìm kiếm một bộ cờ tướng chất lượng? Đừng bỏ lỡ các bộ cờ tướng bằng da độc đáo của shop Cờ Tướng VIP trong bài viết dưới đây!

Các bộ cờ tướng bằng da độc đáo của shop Cờ Tướng VIP - Ảnh 1

Mua ngay các bộ cờ tướng bằng da độc đáo của shop Cờ Tướng VIP!

Bàn cờ tướng bằng da A72

Mẫu bàn cờ tướng bằng da mã A72 là lựa chọn hoàn hảo cho những ai có ngân sách đầu tư hạn hẹp. Sản phẩm được đánh giá cao với nhiều ưu điểm nổi bật cả về thiết kế cùng độ bền.

  • Thiết kế quân cờ làm bằng gỗ tinh xảo với bàn cờ bằng da hiện đại.
  • Kích thước gọn nhẹ, mẫu A49 được thiết kế tay cầm tiện dụng.
  • Ký tự khắc trên mặt cờ được thực hiện rõ nét, tinh tế.

Mẫu bàn cờ tướng bằng da A72 đang được bán với mức giá cực hấp dẫn chỉ khoảng 255.000 đồng.

Bàn cờ tướng bằng da dạng gấp A69

Mã bàn cờ A69 là một trong những sản phẩm “đắt hàng” tại shop. Với mức đầu tư không quá cao, quý vị hoàn toàn có thể sở hữu cho mình một bàn cờ chất lượng, đẳng cấp.

  • Bàn cờ được thiết kế dạng gấp tiện dụng. Lớp bên trong được sử dụng toàn bộ da cao cấp.
  • Quân cờ được làm bằng nhựa cao cấp được gia công chất lượng, chữ khắc rõ nét.
  • Kích thước bàn cờ dài 41cm, rộng 39cm và cao 1.5cm.

Bàn cờ tướng bằng da dạng gấp A69 tại shop Cờ Tướng VIP có giá khoảng 535.000 đồng. Nhìn chung đây là mức giá khá dễ chịu để sở hữu một bộ bàn cờ bằng da chất lượng.

Các bộ cờ tướng bằng da độc đáo của shop Cờ Tướng VIP - Ảnh 2

Mã bàn cờ tướng A69 với thiết kế hiện đại, sang trọng cùng giá hấp dẫn

Bàn cờ tướng bằng da dạng vali gấp A55

Những mẫu bàn cờ được thiết kế cách điệu dạng vali đang nhận được khá nhiều sự quan tâm của người yêu cờ. Nổi bật trong số đó là mẫu A55 tại Cờ Tướng VIP.

  • Sản phẩm được thiết kế hiện đại dạng vali, phía trên có hình thêu cầu kỳ, nổi bật.
  • Bàn cờ có kích thước khá nhỏ gọn, tiện dụng để đem theo bên mình.
  • Quân cờ được làm bằng gỗ lê đỏ với đường kích 5cm khá chắc tay, chi tiết khắc rõ nét, tinh xảo.

Sản phẩm này đang được bán tại shop với mức giá ưu đãi chỉ khoảng 1.150.000 đồng. Với thiết kế bắt mắt, đẳng cấp, A55 thường được lựa chọn làm quà tặng cho những người yêu cờ.

Bàn cờ tướng bằng da dạng vali gấp A54

Ở phân khúc cao cấp, quý khách hàng có thể tham khảo siêu phẩm mã A54 tại Cờ Tướng VIP. Sản phẩm gây chú ý bởi sự sang trọng, đẳng cấp từ thiết kế vỏ hộp đến chất liệu da cùng từng quân cờ.

  • Bàn cờ được đặt làm tinh tế bằng da cao cấp được gia công tỉ mỉ từng chi tiết.
  • Mặt bàn có kích thước 48x55cm khá tiện dụng cho người dùng.
  • Từng quân cờ từ chất liệu gỗ mun được chạm khắc tinh tế.
  • Sản phẩm có thiết kế dạng vali giúp người dùng có thể dễ dàng đem theo trong các ván so tài.

Không chỉ là đẳng cấp, sản phẩm còn thể hiện rõ tinh thần cùng giá trị của người sở hữu. Bàn cờ tướng bằng da dạng vali gấp A54 được bán với mức giá 1.6 triệu đồng tại shop.

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Bàn cờ tướng thể hiện phần nào phong thái cùng đẳng cấp của chủ sở hữu

Bàn cờ tướng bằng da cao cấp A59

Chinh phục khách hàng bởi sự hiện đại, tinh tế bàn cờ mã A59 là mẫu sản phẩm được yêu thích nhất tại Cờ Tướng VIP. Đây cũng là mẫu bàn cờ bán chạy nhất và được khách hàng đã và đang sử dụng đánh giá rất cao.

  • Mã A59 có bàn cờ kích thước 48x55 cm. Toàn bộ mặt bàn được làm bằng da cao cấp cho độ bền cũng như tính thẩm mỹ ấn tượng.
  • Từng quân cờ bằng gỗ hồng đỏ quý hiếm được chế tác tinh xảo đẹp mắt.
  • Toàn bộ từ hộp đựng, bàn cờ đến các quân cờ đều được gia công cẩn thận đưa đến tổng thể hoàn hảo, chinh phục mọi khách hàng.

Mẫu bàn cờ tướng bằng da mã A59 đang được bán tại shop với giá 1.950.000 đồng. Đây chắc chắn sẽ là một món quà hoàn hảo cho bạn hoặc những người có chung tình yêu cờ tướng!

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Mẫu bàn cờ tướng bằng da độc đáo được nhiều người quan tâm

Trên đây là toàn bộ những thông tin về các bộ cờ tướng bằng da đẹp, ấn tượng mà chúng tôi tổng hợp được. Không dừng lại ở dụng cụ chơi cờ đơn thuần, những bộ cờ tướng còn là tinh thần, phong cách cũng như đẳng cấp của chủ sở hữu. Nếu có quan tâm đến các bộ cờ tướng bằng da độc đáo của shop Cờ Tướng VIP chất lượng với giá tốt nhất. Đây là đơn vị cung cấp các loại bàn cờ tướng, quân cờ cao cấp, đa dạng loại giá. Quý khách hàng vui lòng truy cập https://cotuongvip.com để chọn cho mình một bộ cờ tướng ưng ý nhất.

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