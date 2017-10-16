Bức ảnh 'Người đàn ông bị kỳ thị ngồi ăn cỗ một mình do đẻ toàn con gái' khiến hàng vạn người bất bình: Trai hay gái quan trọng đến thế sao?

Đời sống 16/10/2017 19:30

Bức ảnh với câu chuyện về một người đàn ông người đàn ông ngồi thu lu, "riêng một góc trời" một mình bên mâm cỗ ăn dở do đẻ toàn con gái thu hút hàng nghìn bình luận, khiến nhiều người vừa bức xúc vừa chạnh lòng. Hầu hết mọi người đều bất bình, giận dữ với tư tưởng phong kiến lạc hậu này.

"Thật không thể tin được!"

Mới đây, một thành viên nhóm kín trên Facebook đăng tải bức ảnh người đàn ông ngồi một mình bên mâm cỗ ăn dở. Nguyên nhân của sự việc được cho là do người này đẻ toàn con gái nên bị "kỳ thị".

Tài khoản này chia sẻ thêm: "Chúng mày biết tại sao anh kia phải ngồi 1 mình 1 mâm (sau khi mọi người đã ăn mâm đó), ăn riêng trong khi cả nhà chung vui chúc rượu nhau không? Đơn giản chỉ do anh ấy không có con trai đấy chúng mày ạ.

Lý do là anh không sinh được con trai đó. Và điều này nói lên rằng ở Việt Nam nhiều nơi, nhiều người già, người trẻ vẫn còn mang tư tưởng rất nặng nề về việc sinh con trai nối dõi, trọng nam kinh nữ vẫn ăn sâu vào quan niệm của họ.

Với tao, con nào cũng là con. Con trai con gái tao đều yêu thương hết vì đó là con, là cháu, là người thân mình cơ mà. Trai gái quan trọng lắm sao?".

Người đàn ông bị kỳ thị ngồi ăn cỗ một mình do đẻ toàn con gái
Người đàn ông ngồi một mình bên mâm cỗ ăn dở do không sinh được con trai - Ảnh: Facebook

"Trai - gái quan trọng lắm sao"?

Sau khi đăng tải, câu chuyện trên đã thu hút hơn 19.000 lượt thích và gần 3.000 bình luận của cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều không thể tin được ở một số nơi trên đất nước mình vẫn còn tình trạng trọng nam khinh nữ như vậy.

Rất nhiều bình luận tỏ thái độ giận dữ với tư tưởng phong kiến, lạc hậu này. Nhiều quý ông bày tỏ quan điểm sẽ về nhà ngay lập tức nếu bị phân biệt đối xử thế này.

"Nếu là mình, chắc chắn mình sẽ không bao giờ ngồi ăn với những người có tư tưởng cổ hủ như vậy. Về ăn cơm với vợ con chả sướng hơn à" - một người bình luận. 

"Tôi mà là anh trai kia thì không thèm ngồi, đi về luôn. Thiếu gì người chơi. Còn họ hàng, bạn bè đương nhiên phải tôn trọng nhau. Không được tôn trọng thì đến làm gì" - một người khác bày tỏ.

Thay vì bắt vợ phải cố "nặn" ra mụn con trai, đại đa số đàn ông đều cho rằng chỉ cần con khỏe mạnh, không phân biệt trai gái.

"Chính vì những tư tưởng lạc hậu này khiến người phụ nữ khổ sở vì sinh thêm đẻ cố. Nếu bị họ hàng, người thân đối xử thế này thì mình cũng chẳng để tâm, có được đứa con khỏe mạnh là may mắn lắm rồi, trai gái không quan trọng" - ý kiến nhận được lượng like khủng của cộng đồng mạng.

Tư tưởng phong kiến "trọng nam, khinh nữ" vẫn đang tồn tại

Vài người lại có tư tưởng khá hài hước, nếu bị "kỳ thị" ngồi một mình một mâm thế này thì tốt quá, đỡ phải giành ăn với ai. Nhiều ông bố trẻ còn lập hội ăn cỗ riêng với nhau vì sinh toàn "vịt giời". Tuy nhiên, vẫn có một số người cho rằng câu chuyện trong bức ảnh trên là không có thật. Ý kiến này nhanh chóng nhận nhiều phản đối vì nhiều người cho biết ở quê của họ vẫn còn những câu chuyện trọng nam khinh nữ như thế.

Câu chuyện kèm bức ảnh trên vẫn chưa biết chính xác xảy ra ở đâu nhưng cũng khiến nhiều người chạnh lòng, suy ngẫm. Phải chăng vẫn có nhiều người đàn ông mang tư tưởng "10 đứa con gái không bằng 1 đứa con trai" như thời phong kiến?

Bi hài kịch chuyện mê con trai hơn mê con gái

Cũng trong câu chuyện nói trên, ngoài những ý kiến liên quan của cư dân mạng về người đàn ông đó, cư dân mạng cũng chia sẻ thêm những chuyện trớ trêu của người thân, hàng xóm khi nhà đẻ toàn con gái hoặc khinh con gái - mê con trai: 

"Ông hàng xóm nhà mình sinh 5 con gái rồi nhưng vẫn bắt vợ đẻ thêm. Chị vợ gầy mòn, héo hon vì kinh tế gia đình khó khăn, lại phải chăm 5 đứa con nhỏ, ai nhìn cũng xót xa" - bạn Giang Trần chia sẻ.

"Ông chú gần nhà mình lúc nào cũng chửi vợ là đồ không biết đẻ. Sau đó, bà vợ bị bệnh phải cắt bỏ buồng trứng nên chồng kiếm vợ hai rồi cũng sinh được thằng cu. Bây giờ thằng đó nghiện ngập, phá phách kinh khủng luôn" - bạn Hùng Lê kể.

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