Bốn ô tô gặp nạn trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, 2 người bị thương

Đời sống 09/02/2026 11:52

4 ô tô bị tai nạn trên cao tốc Bắc - Nam, 2 người bị thương

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vụ tai nạn xảy ra lúc 3h35 ngày 9/2, tại Km511+500 cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, thuộc địa phận phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh.

Bốn ô tô liên quan trong vụ việc gồm xe tải mang biển kiểm soát 50E-343.xx, xe tải 89H-068.xx, ô tô 7 chỗ 51H-932.xx và một phương tiện chưa rõ biển số. Xe tải 50E-343.xx va chạm với xe 89H-068.xx khi di chuyển theo chiều Nam - Bắc. Sau va chạm, 2 phương tiện này dừng tại làn đường sát dải phân cách.

Tiếp đó, ô tô 7 chỗ 51H-932.xx khi di chuyển đến địa điểm này đã xảy ra va chạm với ô tô không rõ biển kiểm soát. Sau va chạm, xe 7 chỗ dừng lại ở làn ngoài cùng, còn chiếc xe chưa rõ biển số rời khỏi hiện trường.

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Một chiếc ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu trong vụ tai nạn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Dân trí, sau các vụ việc nêu trên, 2 người bị thương, được đưa tới bệnh viện cấp cứu, còn 3 ô tô hư hỏng, giao thông ùn tắc. Lực lượng cảnh sát giao thông cùng đơn vị quản lý vận hành tuyến đã phân làn cho các phương tiện di chuyển ra nút giao Cẩm Quan, xã Cẩm Xuyên.

Vào chiều 8/2, trên tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng (Hà Tĩnh) cũng xảy ra 2 vụ tai nạn, trong đó có một vụ 4 ô tô va chạm liên hoàn. Tuyến cao tốc này ách tắc trong nhiều giờ.

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