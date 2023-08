Sự tiện lợi của hình thức mua/bán hàng online là không thể phủ nhận trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Chỉ cần ngồi một chỗ cùng với 1 thiết bị kết nối internet là bạn có thể mang cả thế giới về nhà mà chẳng tốn 1 giọt mồ hôi, bất chấp các thể loại thời tiết nắng mưa, bão bùng.



Bi hài chuyện shipper bị 'bom' hàng vi những lý do khó đỡ - Ảnh: Internet

Thế nhưng cùng với đó cũng là không ít rủi ro tiềm ẩn, mà trong đó "hàng không giống hình" có lẽ là nỗi khiếp đảm với người mua, còn với các shipper, bị "bom" hàng hẳn là một cơn ác mộng. Ác mộng cũng có ác mộng "this", ác mộng "that" và lý do để các "thượng đế" bom hàng cũng vậy. Điều đáng nói là có hàng ngàn lý do "dở khóc, dở cười" được các vị khách đưa ra khi bùng hàng. Không ít shipper cũng chia sẻ những tình huống mua hàng online "hài" tương tự tới từ những "thượng đế lầy lội" mà họ từng gặp phải.