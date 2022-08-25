'Bom' hàng vì những lý do 'dở khóc dở cười': Làm khổ chủ quán, làm tội shipper

Đời sống 25/08/2022 15:29

Thương mại điện tử đang phát triển rất mạnh không chỉ trên thế giới mà còn đang rất rầm rộ ở Việt Nam. Tuy nhiên, việc mua hàng qua mạng hiện vẫn xảy ra nhiều vấn đề. Nhiều chủ quán, shipper từng rơi vào tình cảnh dở khóc, dở cười khi bị khách "bom hàng" với những lý do "trời ơi đất hỡi".

Sự tiện lợi của hình thức mua/bán hàng online là không thể phủ nhận trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Chỉ cần ngồi một chỗ cùng với 1 thiết bị kết nối internet là bạn có thể mang cả thế giới về nhà mà chẳng tốn 1 giọt mồ hôi, bất chấp các thể loại thời tiết nắng mưa, bão bùng. 

'Bom' hàng vì những lý do 'dở khóc dở cười': Làm khổ chủ quán, làm tội shipper - Ảnh 1
Bi hài chuyện shipper bị 'bom' hàng vi những lý do khó đỡ - Ảnh: Internet

Thế nhưng cùng với đó cũng là không ít rủi ro tiềm ẩn, mà trong đó "hàng không giống hình" có lẽ là nỗi khiếp đảm với người mua, còn với các shipper, bị "bom" hàng hẳn là một cơn ác mộng. Ác mộng cũng có ác mộng "this", ác mộng "that" và lý do để các "thượng đế" bom hàng cũng vậy. Điều đáng nói là có hàng ngàn lý do "dở khóc, dở cười" được các vị khách đưa ra khi bùng hàng. Không ít shipper cũng chia sẻ những tình huống mua hàng online "hài" tương tự tới từ những "thượng đế lầy lội" mà họ từng gặp phải.

Dưới đây là một số lý do bom hàng không thể đỡ nổi của các "thượng đế". 

'Bom' hàng vì những lý do 'dở khóc dở cười': Làm khổ chủ quán, làm tội shipper - Ảnh 2
Hành động "bom hàng" không chỉ gây mất thời gian mà còn phá vỡ đi lòng tin giữa người mua và người bán - Ảnh: Internet
'Bom' hàng vì những lý do 'dở khóc dở cười': Làm khổ chủ quán, làm tội shipper - Ảnh 3
Shipper chạy ngoài đường không có nóng tí nào khách ơi! - Ảnh: Internet

'Bom' hàng vì những lý do 'dở khóc dở cười': Làm khổ chủ quán, làm tội shipper - Ảnh 4
Trông vô lý nhưng vô cùng thuyết phục - Ảnh: Internet
'Bom' hàng vì những lý do 'dở khóc dở cười': Làm khổ chủ quán, làm tội shipper - Ảnh 5
Này thì chịu rồi - Ảnh: Internet
'Bom' hàng vì những lý do 'dở khóc dở cười': Làm khổ chủ quán, làm tội shipper - Ảnh 6
Hay trường hợp khó xử như "khách đã chết" thì hàng biết đi đâu về đâu - Ảnh: Internet
'Bom' hàng vì những lý do 'dở khóc dở cười': Làm khổ chủ quán, làm tội shipper - Ảnh 7
Không có tiền nhưng vẫn đặt, một lý do đưa ra khiến chủ hàng "chết đứng" - Ảnh: Internet
'Bom' hàng vì những lý do 'dở khóc dở cười': Làm khổ chủ quán, làm tội shipper - Ảnh 8
"Khách đặt cho vui mồm" nhưng lại làm khổ rất nhiều người đang làm việc nghiêm túc - Ảnh: Internet
'Bom' hàng vì những lý do 'dở khóc dở cười': Làm khổ chủ quán, làm tội shipper - Ảnh 9
Không chỉ chủ hàng mà ngay cả shipper giao đồ cũng khốn khổ khi gặp phải khách côn đồ, mất lịch sự - Ảnh: Internet

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Từ khóa:   bán hàng online mua hàng online shipper bùm hàng

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