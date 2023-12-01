Boehringer Ingelheim: hành trình 15 năm tại Việt Nam với nhiều hoạt động vượt trội

Đời sống 01/12/2023 17:36

Tập đoàn dược phẩm sinh học Boehringer Ingelheim với định hướng nghiên cứu hàng đầu thế giới, vừa tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập và phát triển trong lĩnh vực Thuốc thú y tại Việt Nam.

Sự kiện đã thu hút sự tham gia của 190 khách hàng, khẳng định cam kết đặt khách hàng làm trung tâm và đẩy mạnh các hoạt động hợp tác nhằm không ngừng ra mắt các sản phẩm vượt trội cho ngành chăn nuôi và thú cưng.

Kể từ khi thành lập vào năm 2008, công ty Thuốc Thú y Boehringer Ingelheim Việt Nam đã xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp và sự hợp tác mạnh mẽ với khách hàng và các đối tác kinh doanh, ông Armin Wiesler, Giám đốc Điều hành và Giám đốc ngành hàng Thuốc Thú y của Boehringer Ingelheim tại Khu vực Đông Nam Á, Hàn Quốc, Úc và New Zealand, chia sẻ: “Sự kiện kỷ niệm 15 năm thành lập là minh chứng cho sự tin tưởng và hỗ trợ không ngừng từ các đối tác, khách hàng của Boehringer Ingelheim”.

 

Boehringer Ingelheim: hành trình 15 năm tại Việt Nam với nhiều hoạt động vượt trội - Ảnh 1
Ông Armin Wiesler, Giám đốc Điều hành và Giám đốc ngành hàng Thuốc Thú y của Boehringer Ingelheim tại Khu vực Đông Nam Á, Hàn Quốc, Úc và New Zealand

Công ty Thuốc Thú y Boehringer Ingelheim luôn nhắm đến mục tiêu mang lại giá trị thông qua đổi mới và đã ra mắt hơn 40 sản phẩm tại Việt Nam trong 15 năm qua.

Danh mục sản phẩm đa dạng của công ty bao gồm các loại vắc-xin, giải pháp phòng ngừa ký sinh trùng, điều trị hỗ trợ bằng các thiết bị chẩn đoán và giám sát, nhằm giúp bảo vệ và điều trị các bệnh lý ở thú cưng và gia súc, gia cầm.

Chương trình Đẩy lùi bệnh dại do công ty phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ủy ban Nhân dân Huyện Đức Huệ triển khai từ năm 2021 đã tiêm phòng cho gần 20.000 con chó, mèo. Đang trên đà loại bỏ bệnh dại do chó ở tỉnh Long An vào năm 2025.

Boehringer Ingelheim: hành trình 15 năm tại Việt Nam với nhiều hoạt động vượt trội - Ảnh 2
Lãnh đạo công ty Boehringer Ingelheim gửi lời tri ân đến khách hàng và đối tác tại sự kiện

Cũng trong chương trình này, gần 1.000 học sinh đã được giáo dục về bệnh dại và cách phòng ngừa chó dại cắn, giúp nâng cao nhận thức và kiến thức về bệnh dại trong cộng đồng, đặc biệt là với trẻ em.

Hướng tới mục tiêu trung hòa carbon trong các hoạt động của công ty trước năm 2030, Boehringer Ingelheim Việt Nam cam kết tiếp tục giảm thiểu phát thải carbon và rác thải từ các hoạt động kinh doanh, nhằm giảm tối đa tác động của doanh nghiệp lên môi trường.

Để cưới nhân tình, người chồng nhẫn tâm đầu độc vợ suốt 2 năm trời

Để cưới nhân tình, người chồng nhẫn tâm đầu độc vợ suốt 2 năm trời

Sau khi ngoại tình, vì muốn cưới người yêu nên người chồng đã ra tay đầu độc vợ suốt hai năm trời khiến cô chết vì nhiễm độc.

Xem thêm
Từ khóa:   đời sống

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 3 giờ 18 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 28 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu