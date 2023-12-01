Boehringer Ingelheim: hành trình 15 năm tại Việt Nam với nhiều hoạt động vượt trội

Kể từ khi thành lập vào năm 2008, công ty Thuốc Thú y Boehringer Ingelheim Việt Nam đã xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp và sự hợp tác mạnh mẽ với khách hàng và các đối tác kinh doanh, ông Armin Wiesler, Giám đốc Điều hành và Giám đốc ngành hàng Thuốc Thú y của Boehringer Ingelheim tại Khu vực Đông Nam Á, Hàn Quốc, Úc và New Zealand, chia sẻ: “Sự kiện kỷ niệm 15 năm thành lập là minh chứng cho sự tin tưởng và hỗ trợ không ngừng từ các đối tác, khách hàng của Boehringer Ingelheim”.

Sự kiện đã thu hút sự tham gia của 190 khách hàng, khẳng định cam kết đặt khách hàng làm trung tâm và đẩy mạnh các hoạt động hợp tác nhằm không ngừng ra mắt các sản phẩm vượt trội cho ngành chăn nuôi và thú cưng.

Công ty Thuốc Thú y Boehringer Ingelheim luôn nhắm đến mục tiêu mang lại giá trị thông qua đổi mới và đã ra mắt hơn 40 sản phẩm tại Việt Nam trong 15 năm qua.

Danh mục sản phẩm đa dạng của công ty bao gồm các loại vắc-xin, giải pháp phòng ngừa ký sinh trùng, điều trị hỗ trợ bằng các thiết bị chẩn đoán và giám sát, nhằm giúp bảo vệ và điều trị các bệnh lý ở thú cưng và gia súc, gia cầm.

Chương trình Đẩy lùi bệnh dại do công ty phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ủy ban Nhân dân Huyện Đức Huệ triển khai từ năm 2021 đã tiêm phòng cho gần 20.000 con chó, mèo. Đang trên đà loại bỏ bệnh dại do chó ở tỉnh Long An vào năm 2025.

Lãnh đạo công ty Boehringer Ingelheim gửi lời tri ân đến khách hàng và đối tác tại sự kiện

Cũng trong chương trình này, gần 1.000 học sinh đã được giáo dục về bệnh dại và cách phòng ngừa chó dại cắn, giúp nâng cao nhận thức và kiến thức về bệnh dại trong cộng đồng, đặc biệt là với trẻ em.

Hướng tới mục tiêu trung hòa carbon trong các hoạt động của công ty trước năm 2030, Boehringer Ingelheim Việt Nam cam kết tiếp tục giảm thiểu phát thải carbon và rác thải từ các hoạt động kinh doanh, nhằm giảm tối đa tác động của doanh nghiệp lên môi trường.