Bỏ thứ này trong túi vào đêm giao thừa, sang năm mới 'tiền đếm mỏi tay’

Đời sống 18/01/2017 14:30

Giao thừa là một trong những cột mốc quan trọng của một năm, nó đánh dấu sự kết thúc của năm cũ và bắt đầu một năm mới. Vì đây là thời khắc quan trọng, nên trong dân gian có rất nhiều điều kiêng kỵ liên quan.

Một năm mới bắt đầu, ai cũng mong muốn mình sẽ gặp nhiều may mắn và thành công hơn trong cuộc sống. Dưới đây, là một số lời khuyên của ông bà được lưu truyền trong dân gian rất nhiều năm nay để giúp chúng ta gặp nhiều vận may tài lộc, côngt? việc làm ăn thuận lợi, phát đạt hơn trong năm mới.

Luôn bỏ tiền trong túi

Bỏ thứ này trong túi vào đêm giao thừa, sang năm mới 'tiền đếm mỏi tay’ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, bạn nên bỏ vào trong túi của mình một ít tiền. Như vậy trong năm mới, vận may về tài lộc của bạn sẽ được cải thiện. Không chỉ vậy, nếu vào lúc này gia chủ rải đồng xu quanh nhà hoặc đặt một vài tờ tiền ở các góc quanh nhà, nó sẽ giúp gia chủ năm mới luôn gặp mau mắn về tiền bạc, dòng chảy của đồng tiền sẽ luôn được duy trì trong suốt cả năm.

Bỏ tiền vào bao lì xì đặt dưới đáy thùng gạo

Bỏ thứ này trong túi vào đêm giao thừa, sang năm mới 'tiền đếm mỏi tay’ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo quan niệm dan gian, vào ngày Tết nếu chúng ta bỏ một ít tiền vào bao lì xì hay túi vải màu đỏ rồi đặt nó vào dưới đáy thùng gạo sẽ giúp gia đình luôn gặp may mắn về tiền bạc. Vì ông bà ta ngày xưa cho rằng thùng gạo tượng trưng cho tài sản của gia đình, do dó nếu chúng ta để thêm tiền vào trong có nghĩa là của cải luôn tăng thêm chứ không bị mất đi. Một lưu ý dành cho việc đặt thùng gạo trong nhà ngày Tết đó là phải đặt nó ở nơi kín đáo, khi dùng hết một nửa thì nên đổ gạo vào thêm chứ đừng nên để hết sạch rồi mới thêm vào.

Trả hết nợ trước giao thừa

Một điều kiêng kỵ liên quan đến tiền bạc mà ông bà ta ngày xưa cũng rất xem trọng đó là trước đêm giao thừa, chúng ta phải trả hết sạch nợ nần với người khác tránh để dây dưa sang năm mới. Vì dân gian cho rằng những món nợ từ năm cũ nếu để qua tới năm mới, sẽ khiến cho năm mới của bạn gặp nhiều khó khăn, công việc làm ăn không được suôn sẻ. Bên cạnh đó, những món nợ đầu năm cũng sẽ khiến bạn gặp nhiều áp lực khi phải giải quyết nó ngày khi vừa mới bắt đầu quay lại làm việc.

Gom hết tiền lẻ lung tung trong nhà

Bỏ thứ này trong túi vào đêm giao thừa, sang năm mới 'tiền đếm mỏi tay’ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người trong chúng ta có thói quen vứt tiền lử lung tung trong nhà từ phòng khách, phòng ngủ cho đến gầm ghế salong. Đây là một thói quen không tốt, nhất là vào đêm giao thừa. Vì dân gian cho rằng vứt tiền lung tung tức là chúng ta đang không tôn trọng Thần Tài nên sẽ khiến tài lộc bị tiêu hao. Do đó, vào đêm giao thừa bạn nên chú ý không để tiền lẽ rơi vãi lung tung nhất là ở khu vực gầm giường, ghế để năm mới gặp nhiều vận may về tiền bạc, làm ăn phát đạt.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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