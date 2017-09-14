Sau khi bỏ trốn để được sống cùng nhau, cặp đôi đã bị người thân bắt giữ, trói chặt và chích điện đến chết.

The thông tin từ Thời đại, sự việc thương tâm này xảy ra tại thị trấn Latif gần thành phố Karachi (Pakistan). Nạn nhân là cô gái 15 tuổi cùng người bạn trai 17 tuổi thuộc tộc người thiểu số Pashtun.

Trước đó, vào cuối tháng 8/2017, do gia đình ngăn cản, cặp đôi đã quyết định chạy trốn đến một nơi khác để được sống bên nhau. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau đó, đôi bạn trẻ đã bị người thân tìm được.

Một nhân chứng kể lại: “Cha mẹ đã dùng lời lẽ ngọt ngào, hứa hẹn sẽ tổ chức đám cưới để thuyết phục được hai đứa trẻ quay về nhà. Tuy nhiên, người định đoạt số phận chúng chính là jirga - hội đồng già làng của người thiểu số Pashtun”.

Theo đó, hình phạt mà cặp đôi trẻ phải gánh chịu cho hành động tự ý bỏ nhà đi làm gia đình xấu hổ chính là bị trói chặt để người trong dòng tộc chích điện đến chết.

Sau khi hai nạn nhân tử vong, người thân đã âm thầm chôn cất thi thể nhằm che giấu tội ác đã gây ra.

Tuy nhiên, một người giấu tên tại địa phương đã trình báo toàn bộ sự việc cho cảnh sát.

Ông Amanullah Marwat, đại diện cảnh sát địa phương cho biết: “Những đối tượng có liên quan đang ngồi trong trại giam để chờ phán quyết, ngoại trừ kẻ đứng đầu hội đồng jirga - người trực tiếp tuyên bố bản án dã man trên hiện đang lẩn trốn”.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng địa phương điều tra, làm rõ.

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