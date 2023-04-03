Bình Tân: Một căn nhà bất ngờ bốc cháy sau tiếng nổ long trời

Căn nhà dùng để chứa hàng hóa bất ngờ bốc cháy, khi lửa tắt thì nhiều tài sản bên trong đã bị thiêu rụi.

Dẫn nguồn tin từ báo Người Lao Động, trưa 3-4, lực lượng chức năng quận Bình Tân đang điều tra vụ cháy nhà dân xảy ra trong sáng cùng ngày.

Trước đó, người dân sống trên đường số 18 (thuộc phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân) nghe nhiều tiếng nổ lớn. Họ chạy đến thì phát hiện căn nhà đang khóa cửa trong hẻm số 47 trên đường này bốc cháy dữ dội nên hô hoán, cùng nhau chữa cháy, đồng thời gọi điện thoại báo cho lực lượng chức năng.



Hiện trường xảy ra vụ cháy. Ảnh: Người Lao Động

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ quận Bình Tân điều phương tiện cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Hỏa hoạn sau đó được khống chế nhưng nhiều tài sản bên trong căn nhà đã bị thiêu rụi.

Theo người dân sống tại đây, căn nhà trên được thuê lại dùng để chứa hàng hóa, lúc cháy không có người bên trong nhà.

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