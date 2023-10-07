Một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 14 (đoạn qua xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) vào sáng 7/10 khiến 2 cháu nhỏ thiệt mạng, 1 phụ nữ bị thương nặng.

Dẫn theo thông tin từ VietnamPlus, sáng 7/10, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 14 (đoạn qua xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) giữa xe tải và xe máy khiến hai cháu nhỏ thiệt mạng, một phụ nữ bị thương nặng.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietnamPlus

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày, tài xế Nguyễn Văn Lạc (52 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) điều khiển xe tải biển số 34C-092.17, lưu thông trên quốc lộ 14, hướng từ tỉnh Đắk Nông đi Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo thông tin từ Báo Tin tức, khi đến đoạn thôn 5, xã Đức Liễu, xe tải va chạm với xe máy biển số 93M1-149.71 do chị Thị Môi (28 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng) điều khiển chở theo hai cháu nhỏ (9 tuổi và 4 tuổi), lưu thông cùng chiều.

Cú tông mạnh khiến 2 cháu nhỏ tử vong tại chỗ, chị Thị Môi bị thương nặng được đưa đi cấp cứu sau đó. Chiếc xe máy hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cận cảnh hiện trường sạt lở nghiêm trọng trong đêm khiến 2 vợ chồng thiệt mạng Mưa lớn cũng làm sạt lở nhiều điểm trên tuyến tỉnh lộ 163, gây ách tắc giao thông trên địa bàn xã Yên Thái.

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