Theo thông tin từ báo Lao Động, vụ tai nạn xảy ra khoảng 11h trưa 6.8 trên đường Mỹ Phước Tân Vạn đoạn qua phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên xe ben biển số 61H-053.75 chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng từ quốc lộ 1K ra cầu vượt Tân Vạn.

Khi gần đến giao lộ với đường Hồ Đắc Di thì lấn vào làn đường dành cho xe máy. Thời điểm này xảy ra va chạm với xe máy do chị P.T.K.P (40 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức) cầm lái chạy cùng chiều.

Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ tai nạn - Ảnh: Báo Lao Động

Tai nạn làm cho người phụ nữ ngã xuống đường, bị thương nặng, tuy được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, người thân cho hay, chị P làm công nhân, đang trên đường đi làm về thì gặp nạn, trên xe còn ổ bánh mỳ đang ăn lỡ dở. Người phụ nữ ra đi để lại hai con nhỏ 12 tuổi và 7 tuổi.

Cũng tại thành phố Dĩ An, khoảng gần 24h ngày 5/8, nam thanh niên tên N.T.D (28 tuổi, ngụ thành phố Dĩ An) điều khiển xe máy chạy trên đường Nguyễn Xiển (thuộc phường Bình Thắng, TP Dĩ An) thì vượt trái một xe đầu kéo chạy cùng chiều.

Không may D va chạm với một xe máy chạy hướng ngược lại, ngã vào gầm chiếc xe đầu kéo nói trên, bị phương tiện này cán tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ xe ben lấn làn cán tử vong người phụ nữ - Ảnh: Báo Giao Thông

Người va quẹt bị ngã xuống đường nhưng sau đó đã rời khỏi hiện trường. Được biết nạn nhân đi sinh nhật về còn cách nhà khoảng 100m thì gặp nạn.

Trưa 6/8, công an thành phố Dĩ An đã tìm ra nam thanh niên liên quan và mời lên để làm việc. Hiện nguyên nhân hai vụ tai nạn đang được công an điều tra.

