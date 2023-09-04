Bình Dương: Nam thanh niên tưới xăng và tự thiêu trước cổng trụ sở Công an

Nam thanh niên tưới xăng và tự thiêu xảy ra trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một vào trưa nay (4/9) có biểu hiện của bệnh tâm thần.

Dẫn theo thông tin từ Báo VOV, vào khoảng 8h30 sáng 4/9, nam thanh niên này đi bộ một mình đến trước khu vực cổng công an TP.Thủ Dầu Một, rồi bất ngờ lấy 1 bịch xăng trong balo ném vào chốt gác bảo vệ cổng của công an. Sau đó, đối tượng lấy tiếp 1 bịch xăng nữa tự tưới lên người và châm lửa đốt cháy.

Trụ sở Công an TP.Thủ Dầu Một, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo VOV

Phát hiện sự việc, lực lượng công an TP.Thủ Dầu Một đã nhanh chóng dập lửa, kịp thời đưa đối tượng đi cấp cứu.

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong, qua xác minh, cơ quan công an xác định danh tính thanh niên là Nguyễn Duy Thắng (sinh năm 1995, quê tỉnh Khánh Hòa).

Làm việc với cơ quan công an, người thân của Nguyễn Duy Thắng cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, thanh niên này có biểu hiện tâm lý bất ổn, thần kinh không ổn định, có dấu hiệu của bệnh tâm thần.

Trụ sở Công an thành phố Thủ Dầu Một nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh làm rõ để xử lý theo quy định.

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