Người dân trong dãy trọ phát hiện người phụ nữ tử vong trên nền nhà tắm, người chồng thì nằm bất động với con dao đâm vào ngực sau tiếng la thất thanh.

Dẫn theo thông tin từ Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an thị xã Bến Cát đang điều tra vụ án chồng giết vợ rồi tự tử.

Theo thông tin ban đầu, tối 22/9, tại một nhà trọ nằm trên đường NG1 (phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát), người dân nghe tiếng la hét thất thanh.

Khi chạy đến căn nhà nói trên thì phát hiện bà Lương Thị L (sinh năm 1978, quê Bạc Liêu), đang nằm gục trong nhà tắm, trên người có vết thương. Còn ông Hồ Văn K (sinh năm 1968, quê Bạc Liêu, chồng bà L) thì bị dao đâm vào ngực.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án - Ảnh: Dân Trí

Theo thông tin từ Dân Trí, cả hai được người thân và hàng xóm đưa đi cấp cứu, nhưng bà L. đã tử vong, ông K vẫn đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương với tình trạng nguy kịch.

Nguyên nhân vụ án đang được Công an Bình Dương điều tra, làm rõ.

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