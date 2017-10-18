Bi thảm: Bé trai 12 tuổi mắc bệnh lạ khiến cả cơ thể sưng phồng rồi tử vong, bố mẹ vay mượn khắp nơi lo hậu sự

Đời sống 18/10/2017 20:51

Cậu bé 12 tuổi mắc bệnh lạ khiến cả cơ thể sưng phồng như quả bóng và đã tử vong vào hôm qua (17/10) sau một thời gian chữa trị. Xót xa hơn nữa khi bố mẹ em vì quá nghèo nên phải chạy vạy vay mượn khắp nơi mới có thể mua quan tài và lo hậu sự cho con. Câu chuyện bi thảm khiến nhiều người xót xa, rơi lệ.

Bé trai bị bệnh lạ, tử vong sau 3 tháng điều trị

Cậu bé đáng thương trong câu chuyện tên là Lê Nguyễn Hồng Phúc (SN 2005), sống tại TPHCM. Cách đây khoảng 3 tháng, em Phúc mắc bệnh lạ khiến cơ thể bị phù nề rất nặng. Dù gia đình đã tích cực chữa trị nhưng bệnh của em ngày một nặng hơn, Phúc đã tử vong vào ngày 17/10 khiến cha mẹ và người thân vô cùng đau đớn.

PV Em Đẹp đã liên hệ với chị Nguyễn Thị Hồng Oanh (mẹ em Phúc) để tìm hiểu sự việc. Chị Oanh cho biết, cách đây khoảng 3 tháng, chân Phúc bỗng nhiên đơ cứng không thể cử động và bị phù nề. Vài tuần sau, cả cơ thể em sưng phồng như quả bóng.

Bi thảm: Bé trai 12 tuổi mắc bệnh lạ khiến cả cơ thể sưng phồng rồi tử vong, bố mẹ vay mượn khắp nơi lo hậu sự - Ảnh 1
Em Phúc tử vong sau 3 tháng mắc bệnh lạ - Ảnh: Em Đẹp

"Tôi cho con trai đi khám ở khắp các bệnh viện lớn nhỏ trong thành phố. Thế nhưng, dù đến bệnh viện nào cũng đều không ra bệnh cụ thể. Đi hết viện này đến viện khác, các bác sĩ đều phải bó tay vì không chẩn đoán được bệnh. Họ chỉ xét nghiệm được đủ thứ bệnh như suy thận, suy gan... cùng rất nhiều loại bệnh khác" - chị Oanh vừa khóc vừa nói.

Bé trai 12 tuổi mắc bệnh lạ khiến cả cơ thể sưng phồng rồi tử vong
Cơ thể em Phúc căng phồng như quả bóng, đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác cũng không tìm ra bệnh - Ảnh: Em Đẹp

Người mẹ này không thể ngờ rằng, mới mấy tháng trước con vẫn còn đi học, vui chơi như bao đứa trẻ khác, nay đã ra đi không rõ nguyên nhân. Nhìn cơ thể sưng phồng, khuôn mặt bị biến dạng của con trước khi chết khiến chị Oanh đau xót vô cùng.

"Dù có một mạng đổi một mạng cho con trai tôi, tôi cũng chịu", chị Oanh nấc nghẹn.

Bé trai 12 tuổi mắc bệnh lạ khiến cả cơ thể sưng phồng rồi tử vong
"Nhìn những lúc con đau đớn, chân tay bị tê cứng như người bị chuột rút, phần mặt thì bị phồng chèn vào khí quản khiến con khó thở, tôi chỉ biết ôm con mà khóc", chị Oanh chia sẻ - Ảnh: Em Đẹp

Nhà quá nghèo, bố mẹ phải vay mượn tiền mua quan tài cho con

Gia đình bé Phúc có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Bố em làm phụ hồ theo thời vụ, phải có người thuê mới có việc, có những khi thất nghiệp cả tháng. Mẹ em cũng đi làm thuê lặt vặt để kiếm thêm thu nhập. Từ khi Phúc lâm bệnh, chị nghỉ việc ở nhà chăm con.

Chị Oanh chia sẻ, nhà có nghèo khổ cách mấy cũng cố gắng hết sức chữa bệnh cho con. Để con khỏe mạnh, phải làm trâu làm ngựa cho người ta chị cũng cam lòng. Nhưng cuối cùng, con trai cũng không thể qua khỏi. 

Vì dồn hết tiền chữa bệnh cho Phúc nên kinh tế gia đình gần như kiệt quệ. Lúc Phúc mất, cha mẹ em cũng không thể lo nổi cho con một hậu sự trọn vẹn.

"Tiền làm ma chay cho cháu, tôi đều đi vay hết. Có người ái ngại vì tôi vay nhiều sợ không có để trả họ. Nhưng tất cả họ đều thương cho hoàn cảnh của tôi, thấy cháu ngoan ngoãn không may mắc bệnh lạ nên họ cũng thương", chị Oanh xót xa nói.

Điều mong ước duy nhất của người mẹ này hiện tại là mong sao con trai được yên nghỉ trọn vẹn và bình an.

"Tôi sợ phải đối mặt với sự thật này nhưng sẽ cố xoay sở lo cho con 1 đám tang trọn vẹn. Tôi chỉ lo, đến khi nhắm mắt con trai tôi cũng không được thảnh thơi", chị Oanh òa khóc nức nở chia sẻ.

Từ khóa:   căn bệnh lạ câu chuyện thương tâm

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