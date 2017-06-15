Nếu may mắn sở hữu khuôn mặt trái xoan, bạn sẽ không cần phải lo lắng về việc chọn kiểu tóc. Nhưng nếu thuộc một trong những khuôn mặt dưới đây thì hãy tham khảo ngay một số bí kíp này để có thể chọn được kiểu tóc phù hợp.

Mặt tròn là khuôn mặt có chiều dài và ngang gần như tương đương nhau, trong khi hai gò má tròn và xương quai hàm lại rất đầy đặn. Những người sở hữu khuôn mặt này cần khéo léo chọn kiểu tóc phù hợp để che đi khuyết điểm.

Kiểu tóc dài có thể giúp cho gương mặt nhìn thanh thoát và thon gọn hơn. Đặc biệt, những mái tóc dài được tỉa thành nhiều lớp hay uốn sóng mềm mại ôm lấy khuôn mặt sẽ tạo cảm giác gương cân đối.

Hoặc kiểu tóc xõa cũng che giấu nhược điểm tốt hơn so với các kiểu tóc tém, cột đuôi ngựa... Một số khác như tóc ngang vai duỗi cúp hay xoăn nhẹ cũng rất phù hợp cho khuôn mặt tròn.

Mặt vuông

Nhược điểm của gương mặt vuông là độ dài trán gần như bằng xương quai hàm, có cảm giác góc cạnh. Do đó, mái tóc ngắn với phần tóc được tỉa ôm sát phần xương quai hàm sẽ có tác dụng giúp gương mặt thon gọn và bớt thô.

Mặt dài

Những người có khuôn mặt dài và gầy tuyệt đối không nên để tóc ép thẳng và để ngôi giữa đỉnh đầu mà nên thay bằng kiểu ngang vai, dáng cúp vào trong. Kiểu tóc này sẽ làm cho khuôn mặt bầu bĩnh và cân đối. Ngoài ra, phần tóc mái chéo hoặc thưa cũng có tác dụng hạn chế bớt độ dài của khuôn mặt.

Mặt trái tim

Khuôn mặt trái tim là khuôn mặt của những người có vầng trán rộng, cằm hẹp hoặc nhọn. Lời khuyên hữu ích nhất cho bạn là nên để mái vì chúng có thể che phủ bớt một phần trán và lấy lại sự cân đối cho gương mặt.

Các kiểu tóc như xoăn, uốn xoăn lọn to, xoăn sóng nước, dập phồng... đều có thể phù hợp với khuôn mặt trái tim trừ tóc ép thẳng sát vào mặt thì nên tuyệt đối tránh xa.