Bí quyết giữ nếp tóc dành cho cô nàng bận rộn

Một mái tóc rối tung vào buổi sáng thức dậy là nỗi ám ảnh của không ít chị em, nhất là những cô nàng bận rộn. Vì vậy, để tránh tốn quá nhiều thời gian giúp tóc vào nếp hãy thử các cách sau đây để trông gọn gàng hơn:

Nhiều chị em sử dụng các sản phẩm mousse để tạo kiểu tóc. Tuy nhiên, chúng đều chứa nhiều chất cồn, khiến tóc không giữ được độ bóng mượt, mất độ ẩm và dễ rối tung. Do đó, nếu da đầu khô các cô gái nên dùng kem hoặc tinh chất tự để tạo kiểu thay vì xịt mousse.

2. Giữ nếp cho tóc xoăn

Đối với mái tóc xoăn, việc giữ được nếp và tránh bị rối bời sau khi thức dậy là điều không mấy dễ dàng. Vì vậy, hãy thử ngay cách dùng các ống lô lớn cuộn tóc lại khi ở nhà hoặc lúc ngủ. Cách này khá đơn giản, thoa sản phẩm bọt tạo kiểu lên đầu rồi cuộn phần đuôi tóc với 3 lô lớn để trong 15 - 20 phút. Sau đó, sấy khô để tạo nếp, thả tóc ra rồi xếp các lọn xoăn theo cùng một chiều.

3. Gội đầu đúng cách

Theo các chuyên gia làm tóc, gội đầu đúng cách không chỉ giúp tóc mềm mượt mà còn giữ nếp tốt. Tuy nhiên, việc gội đầu hàng ngày cũng có thể là một trong những nguyên nhân làm khô tóc. Mỗi tuần chỉ nên gội 1 - 2 lần. Khi gội, chị em lưu ý không cho dầu gội trực tiếp ở da đầu mà chỉ thoa chân tóc kết hợp với dầu xả để giữ độ mượt cho thân tóc.

4. Sấy khô tóc trước khi ngủ

Tóc có những lỗ nhỏ li ti, thẩm thấu độ ẩm từ môi trường rất tốt. Khi gặp không khí lạnh, chúng co lại làm sợi tóc dễ bị rối tung và xoăn lại váo sáng hôm sau. Do đó, trước khi đi ngủ chị em cần dành ra ít phút kiểm tra để đảm bảo tóc hoàn toàn khô.

5. Áp dụng liệu pháp lạnh

Nước lạnh là liệu pháp tốt nhất để giữ tóc suôn mượt và không bị mất nếp. Khi gội đầu nên xả tóc bằng nước lạnh để giúp các lớp biểu bì đóng lại, khiến bề mặt sợi tóc mềm mượt. Thậm chí, nhiệt độ máy sấy cũng nên chỉnh qua chế độ mát.

6. Sử dụng chất silicon

Sản phẩm nuôi dưỡng và giữ nếp chứa silicon thẩm thấu vào chân tóc giúp liên kết các biểu bì. Nó làm tăng độ mượt mà và bảo vệ tóc khỏi các tác nhân gây hại từ bên ngoài. Tuy nhiên, chị em cũng không nên lạm dụng quá mức và chỉ dùng 1 – 2 lần/ tuần với lượng vừa phải để tránh da đầu tiết chất nhờn khiến mái tóc bóng nhẫy.