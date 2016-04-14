Bí kíp: Bị chê lùn tịt, xem ngay bài viết này để cao thêm chỉ sau 2-3 phút

Đời sống 14/04/2016 08:36

Đây là một phương pháp tăng chiều cao do người Nhật sáng chế, cực đơn giản và hiệu quả mà ai cũng có thể làm.

Những bạn nấm lùn sẽ vô cùng thích thú với thông tin này. Có vẻ nó như một tin vịt, song sự thật khi bạn làm theo phương pháp này sẽ cực hiệu quả trong thời gian ngắn.

Theo đó, sau khi một kênh truyền hình Nhật Bản đưa tin về việc giúp tăng chiều cao lên 1-2cm đã khiến dư luận nước này xôn xao. Phương pháp đưa ra rằng, chỉ cần giữ nguyên động tác này từ 2-3 phút, chiều cao của bạn sẽ tăng lên nhanh chóng.

Bí kíp: Bị chê lùn tịt, xem ngay bài viết này để cao thêm chỉ sau 2-3 phút - Ảnh 1
Bạn chỉ cần quỳ gối, ngả lưng ra sau, đồng thời gập khuỷu tay tạo thành một góc vuông để chống lưng và ưỡn ngực căng nhất có thể.

Cách thực hiện: Bạn chỉ cần quỳ gối, ngả lưng ra sau, đồng thời gập khuỷu tay tạo thành một góc vuông để chống lưng và ưỡn ngực căng nhất có thể. Giữ nguyên động tác này trong vòng 2-3 phút và đo lại chiều cao, bạn sẽ thấy sự thay đổi "vi diệu".

Bí kíp: Bị chê lùn tịt, xem ngay bài viết này để cao thêm chỉ sau 2-3 phút - Ảnh 2
Kết quả thật bất ngờ.

Lý giải về điều này, các chuyên gia cho biết việc giữ cơ thể trong tư thế này giúp căng cơ và cột sống cũng căng ra, đồng nghĩa chiều cao của bạn tạm thời nhích lên đáng kể.

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