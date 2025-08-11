Bê tông đổ sập khi thi công cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, 2 người tử vong

Đời sống 11/08/2025 13:46

Vụ tai nạn được xác định khi các công nhân đang thi công trên công trường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, đoạn qua xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin từ VTC News, trưa 11/8, ông Nguyễn Minh Quang - Phó Chủ tịch xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đoạn cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh (qua địa bàn xã Tuy An Bắc) xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 2 người chết, 1 người bị thương.

"Tôi đang đến hiện trường. Chỉ biết là công nhân đang thi công cao tốc rồi bị tai nạn. Chúng tôi sẽ thông tin cụ thể sau. Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường" - ông Quang nói.

Ông Bùi Trọng Lai, Giám đốc Điều hành dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh (Ban QLDA 85) xác nhận có thông tin trên. "Tôi đang đến hiện trường để xử lý. Tôi sẽ thông tin sau" - ông Lai nói.

Bê tông đổ sập khi thi công cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, 2 người tử vong - Ảnh 1
Tai nạn lao động trên cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh đoạn qua xã Tuy An Bắc khiến 2 công nhân tử vong - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh có tổng chiều dài tuyến 61,7km (không bao gồm 5,1km đoạn qua hầm Cù Mông).

Dự án đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai 19,6km, qua Đắk Lắk hơn 42km. Tổng mức đầu tư dự án hơn 14.800 tỉ đồng do Ban QLDA 85 làm chủ đầu tư.

Dự án được khởi công đầu năm 2023, tiến độ hoàn thành theo hợp đồng tháng 12.2025 và dự kiến rút ngắn thời gian cơ bản hoàn thành vào tháng 9.2025.

Các bên đang phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30.9.2025

