Sau khi kiểm tra, bé âm tính với ma túy, sức khỏe ổn định, không có dấu hiệu bất thường.

Chiều ngày 30-3, trao đổi với Pháp luật TPHCM, người cha của cháu AT (bé trai 3 tuổi bị nghi bạo hành, ép sử dụng chất ma túy xảy ra ở Huyện Hóc Môn, TP.HCM) cho biết cháu đã được đưa vào Làng SOS vào tối ngày 29-3.

Anh TMT, cha của cháu bé, cho biết do gia đình hiện tại không đủ điều kiện chăm sóc nên đồng ý cho cháu vào Làng SOS để cháu được chăm sóc tốt hơn. Anh được hướng dẫn trong quá trình cháu sinh sống trong Làng SOS, nếu gia đình của cháu có nguyện vọng muốn đón về thì sẽ làm thủ tục nhận lại, đưa về gia đình nuôi dưỡng. Nếu gia đình không có điều kiện chăm sóc tốt cho cháu thì sẽ bổ sung thêm một số giấy tờ để cháu được nuôi dưỡng lâu dài tại Làng SOS ở TP.HCM. Hiện nay, người cha đang nuôi dưỡng người con gái đầu (là chị của cháu AT).

Cha của cháu bé, cho biết do gia đình hiện tại không đủ điều kiện chăm sóc nên đồng ý cho cháu vào Làng SOS

Trước đó theo thông tin từ Dân Việt, Công an TP.HCM cùng với Công an huyện Hóc Môn đã hoàn tất hồ sơ bàn giao bé T.N.A.T (bé trai trong clip nghi bị cho hút ma túy) cho cha ruột để chăm sóc. Chiều 28/3 Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Bậm (44 tuổi) về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Ngoài ra, đơn vị này cũng đang củng cố hồ sơ để điều tra việc Bậm và người tình là Nguyễn Thảo Nguyên (23 tuổi, mẹ của bé trai) về hành vi hành hạ, ngược đãi và nghi cho cháu bé 3 tuổi sử dụng ma túy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-trai-3-tuoi-nghi-bi-ep-hut-ma-tuy-a-uoc-ua-vao-cham-soc-nuoi-duong-tai-lang-sos-tphcm-568068.html