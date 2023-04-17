Bé gái ở TP.HCM mất tích nhiều ngày liền sau khi báo gia đình đi học giáo lý

Đời sống 17/04/2023 13:53

Sau khi nói với gia đình đi học giáo lý ở nhà thờ gần nhà, em Trần Nguyễn Yến Nhi (14 tuổi, ngụ H.Củ Chi) rời nhà và không về suốt nhiều ngày nay.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, Anh Trần Quốc Toản (44 tuổi, cha ruột Yến Nhi) cho biết, vào chiều tối 15/4, con gái thông báo với gia đình đi học giáo lý ở một nhà thờ tại xã Tân Phú Trung, cách không xa nhà ở xã Phước Vĩnh An (H.Củ Chi). Sau đó, Nhi lấy xe máy của gia đình mang biển số 59-Y3 930.83 rời nhà.

Anh Toản cho biết, sau khi chờ mãi không thấy con gái về, anh linh cảm có chuyện nên mới tới nhà thờ để tìm con thì mới biết con gái không tới đây học giáo lý như đã nói. Khi đi, con có mang theo điện thoại, nhưng gọi thế nào cũng không được khiến gia đình vô cùng lo lắng.

 

Sau đó, cả nhà ông chia nhau ra đi khắp nơi ở Củ Chi cũng như các khu vực lân cận để tìm con. Ông Toản cũng cho biết mình đã báo với chính quyền địa phương và đăng tải thông tin lên mạng xã hội, nhưng tới sáng nay (17/4) vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào từ con gái.

Gia đình cho biết trước khi đi, Yến Nhi không có bất cứ biểu hiện lạ, cũng không có mâu thuẫn gì với gia đình trước đó. Gia đình cũng chia sẻ thêm, tTrước khi đi, con gái tôi vẫn thưa gửi cha mẹ đầy đủ, không hiểu vì sao em Yến Nhi lại biệt tăm nhiều ngày nay. Cả nhà ai cũng thương và lo lắng em. 

Bé gái ở TP.HCM mất tích nhiều ngày liền sau khi báo gia đình đi học giáo lý - Ảnh 1
Yến Nhi (trái) biệt tăm nhiều ngày qua khiến gia đình lo lắng - Ảnh: Báo Thanh Niên

Trước đó, sự việc tương tự xảy ra ở Hà Nội, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào chiều 2/4, anh Nguyễn Dương (bố cháu Nguyễn Thị P.T) cho biết, sau 8 ngày liên tục tìm kiếm, trưa nay gia đình đã tìm thấy cháu T ở Hà Nội và vừa đón cháu về nhà.

Theo anh Dương, khoảng 13h30 chiều 25/3 con gái anh cùng bạn học lớp 8 mượn xe máy đi từ nhà ở xã Phùng Xá, huyện Cẩm Khê đến nhà bà ngoại ở xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ chơi.

Đến gần 20h, chị gái của T nhận được một tin nhắn thoại điện thoại của bạn T báo lại là không về được, xin gia đình ngủ lại sáng hôm sau về.

Bé gái ở TP.HCM mất tích nhiều ngày liền sau khi báo gia đình đi học giáo lý - Ảnh 2
Hình ảnh cháu T cùng bạn do bố mẹ đăng lên mạng xã hội nhờ tìm kiếm, giúp đỡ - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Đến sáng ngày 26/3, không thấy con về nên gia đình anh Dương lo lắng sang tận nhà ngoại tìm nhưng không thấy. Số điện thoại của bạn T. cũng không liên lạc được.

Sau đó gia đình anh Dương đã trình báo lên công an xã và công an huyện đồng thời đăng thông tin lên mạng xã hội khẩn thiết nhờ tìm kiếm. Phụ huynh cháu T. cho biết, nữ sinh này ở nhà rất hiền lành, nhút nhát và không dùng điện thoại. Cháu cũng chưa đi chơi xa một mình bao giờ.

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