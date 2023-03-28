Bé gái 7 tuổi ở Trung Quốc ném bé trai 4 tuổi xuống giếng vì bắt chước trên tivi

Cô bé 7 tuổi thẳng tay ném cậu bé 4 tuổi xuống giếng, để nạn nhân rơi xuống chiếc giếng sâu 5m ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, dẫn tin từ South China Morning Post, vào ngày 28/3 đưa tin sự việc gây sốc xảy ra tại một ngôi làng thuộc huyện Tùng Minh, tỉnh Vân Nam - Trung Quốc. Cụ thể, hình ảnh ghi lại từ camera giám sát cho thấy bé gái và bé trai đang chơi quanh hai cái giếng trong làng vào ngày 8-3 thì bé gái bất ngờ bế bé trai lên và thả xuống giếng. Bé trai khi đó đã dùng tay vịn vào thành giếng nhưng liền bị bé gái dùng tay hất ra để rơi xuống giếng. Chiếc giếng sâu 5 m, mực nước sâu 2m. Cảnh sát huyện Tùng Minh cho biết: "Bé gái sau đó đi quanh giếng một lúc trước khi rời khỏi hiện trường".

Cảnh sát cho biết bé gái ném bé trai xuống giếng vì học trên tivi - Ảnh: South China Morning Post Nạn nhân may mắn thoát chết khi dân làng nghe thấy tiếng kêu cứu vọng lên từ dưới đáy giếng. Một thanh niên trẻ đã buộc sợi dây vào quanh eo của nạn nhân, giúp cậu nổi trên mực nước trước khi kéo lên an toàn sau khoảng thời gian 10 phút. Một phụ nữ địa phương cho biết: "Cậu bé chỉ bị cảm nhẹ và ho, có lẽ do uống phải một ít nước giếng. Gia đình hai bé là hàng xóm của nhau, trước khi xảy ra sự việc các em vẫn thường chơi với nhau".

Bé gái 7 tuổi khai rằng đã ném cậu bé 4 tuổi xuống giếng vì bắt chước một tình tiết đã xem trong một bộ phim truyền hình. Ngoài ra, chính quyền địa phương cho biết gia đình bé gái đã đưa cho gia đình bé trai hàng ngàn nhân dân tệ và một số thực phẩm để xin lỗi. Bé trai nhanh chóng được cứu sống - Ảnh: Beijing News Theo thông tin từ Zing, dẫn tin từ Beijing News, vào ngày 10/3 trước đó, gia đình bé gái cũng đã đưa bé trai đi kiểm tra sức khỏe và được xác nhận không hề hấn gì. Cán bộ địa phương còn cho biết giữa các gia đình hiện đã giải quyết ổn thỏa mọi việc liên quan đến chuyện của 2 đứa trẻ. "Cô bé cũng nhận thấy mình đã làm gì sai điều gì đó. Hai cháu còn quá nhỏ chưa ý thức được sự nguy hiểm" - vị cán bộ này cho biết thêm. Trong một tuyên bố, cảnh sát địa phương kêu gọi công chúng không đăng tải các video về vụ việc để ngăn chặn hành động bắt chước. Không rõ liệu bé gái hoặc gia đình bé gái này có phải đối mặt với bất kỳ cáo buộc nào hay không. Câu chuyện trên đã gây "bão mạng" xã hội tại Trung Quốc với 100 triệu lượt theo dõi trên Weibo và 10 triệu lượt xem trên Douyin.

Nguyên nhân trong vụ tai nạn giữa xe cứu thương và xe buýt khiến 2 người bị thương Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe cứu thương với xe buýt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-gai-7-tuoi-o-trung-quoc-nem-be-trai-4-tuoi-xuong-gieng-vi-bat-chuoc-tren-tivi-567170.html