Bé gái 3 tuổi nhét pin điện tử vào mũi gây hoại tử

Đời sống 30/03/2023 14:53

Trước khi nhập viện cấp cứu, gia đình phát hiện bé gái nhét đồ chơi vào mũi khi chơi một mình và sau đó than đau. Kết quả kiểm tra cho thấy pin đã ăn mòn làm hoại tử một phần niêm mạc vách ngăn, cuốn mũi dưới và sàn mũi nơi pin tiếp xúc.

Dẫn nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ ,ngày 30.3, tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận bé gái 3 tuổi (ngụ Long An) do nhét pin điện tử vào mũi.

Trước đó, bé gái vào Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng quấy khóc, đau nhức mũi, chảy dịch vàng lẫn máu bên mũi phải.

Gia đình bệnh nhi cho biết, bé đang chơi một mình thì bất ngờ chạy vào nhà báo với người thân vừa nhét đồ chơi vào mũi. Sau đó bé than đau, người nhà lo lắng đưa đến phòng khám gần nhà nhưng do bé không hợp tác nên không lấy được dị vật. Bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1.

Bác sĩ trực khoa Tai mũi họng nhanh chóng thăm khám, chỉ định chụp X-quang để xác định vị trí dị vật.

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Kết quả nội soi. Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Thạc sĩ, BS CK1 Nguyễn Minh Trung, Khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết đây là một trường hợp dị vật nguy hiểm, cần nhanh chóng lấy dị vật ngay vì nguy cơ pin điện tử gây thủng vách ngăn, ăn mòn các cấu trúc quan trọng từ hốc mũi. Bên cạnh đó, nếu xử trí không phù hợp có thể gây ra dị vật đường thở hoặc đường ăn.

Sau hơn 20 phút, các bác sĩ đã lấy được dị vật qua đường nội soi mũi. Qua kiểm tra, pin đã ăn mòn làm hoại tử 1 phần niêm mạc vách ngăn, cuốn mũi dưới và sàn mũi nơi pin tiếp xúc. Bệnh nhi tiếp tục xử trí bơm rửa hốc mũi nhiều lần, soi kiểm tra hốc mũi 2 bên đảm bảo trống thoáng trước khi kết thúc.

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Dị vật trong mũi bé. Ảnh: Tuổi Trẻ 

Sau quá trình điều trị, theo dõi, chưa thấy có cấu trúc quan trọng nào bị hoại tử, không có tai biến hay biến chứng nguy hiểm xảy ra.

Bác sĩ Trung khuyến cáo phụ huynh cần lưu ý ở độ tuổi khám phá thế giới xung quanh, trẻ có thể nuốt hay sặc vào đường thở hoặc nhét bất cứ dị vật nào vào các hốc tự nhiên của cơ thể. Thực tế đã có những trường hợp gặp biến chứng nguy hiểm. Bên cạnh đó, cần quan sát trẻ cẩn thận, tránh để trẻ chơi với những vật nhỏ, gọn vừa tầm tay. Đặc biệt không nên cho trẻ chơi những đồ chơi sử dụng pin điện tử dạng cục áo để tránh những tai biến như trên.

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