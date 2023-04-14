Bé gái bị hóc 2 mảnh xương lươn sắc nhọn ở thực quản, suy hô hấp, nhiễm trùng, nguy kịch tính mạng.

Sáng 14-4, dẫn nguồn tin từ báo Pháp Luật TPHCM, Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2 cho biết đã tiếp nhận, điều trị thành công cho bé gái 10 tháng tuổi bị hóc xương lươn. Hai mảnh xương lươn sắc nhọn làm thủng thực quản, xuyên vào trung thất đến khoang màng phổi khiến bé suy hô hấp, nhiễm trùng, nguy kịch tính mạng.

Gia đình cho biết trước đó bé có triệu chứng ói sau ăn, sốt, ho. Ba ngày sau, các triệu chứng nặng dần nên đã đưa bé nhập BV Nhi đồng 2 trong tình trạng sốt, ho, thở mệt.

ai mảnh xương sắc nhọn bên trong ổ áp xe lan từ thành sau họng đến trung thất - Ảnh: Báo Pháp Luật TP HCM

Khi nhập viện, bé diễn tiến nặng rất nhanh, suy hô hấp, nhiễm trùng máu phải nhập khoa Hồi sức tích cực chống độc thở máy, truyền dịch và kháng sinh phổ rộng.

Chụp CT Scan ngực ghi nhận khối áp xe lan từ thành sau họng đến trung thất. Phẫu thuật nội soi lồng ngực cấp cứu phát hiện bên trong ổ áp xe có hai mảnh xương sắc nhọn là xương lươn. Hai mảnh xương mắc lại ở thực quản đã làm thủng thực quản xuyên vào trung thất đến khoang màng phổi.

Bệnh nhi được tiếp tục được thở máy, phối hợp kháng sinh, điều trị nâng đỡ. Khi tình trạng nhiễm trùng đã được kiểm soát, các bác sĩ tiến hành khâu lại lỗ thủng, bơm rửa trung thất và màng phổi nhiều lần.

Dị vật được lấy ra khỏi thực quản bé - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, hơn 3 tháng chiến đấu với bệnh tật vì bị hóc xương lươn, sức khỏe bé gái đã hồi phục và xuất viện cách đây 3 ngày.

Bác sĩ CK.1 Nguyễn Hiền (khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2) cho biết trước đây Bệnh viện Nhi đồng 2 từng tiếp nhận và điều trị thành công nhiều trường hợp hóc dị vật.

Em được đặt ống thông dạ dày, đưa sữa và thức ăn lỏng vào dạ dày để nuôi ăn. Tuy nhiên đây là một trong những ca hóc dị vật là xương lươn nặng, nguy hiểm đến tính mạng.

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