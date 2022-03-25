Theo thông tin từ báo Sài Gòn giải phóng, Chiều 24/3, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa bắt khẩn cấp bà Lê Thị Thìn (trú phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ngoài ra, cơ quan công an cũng tạm giữ hình sự đối với ông Lê Xuân Phương (50 tuổi, trú tại thôn 4 xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi trên.

Lực lượng công an bắt quả tang nhóm đối tượng đang có hành vi cưỡng đoạt 30 triệu đồng của nạn nhân tại quán cà phê - Ảnh: Báo giao thông CC

Như Báo Giao thông đưa tin, ngày 19/3 khi phát hiện ông Hạnh và bà T. hẹn nhau tại phòng 206 nhà nghỉ H.M (đường Tuệ Tĩnh, TP Buôn Ma Thuột) nên ông Phương, bà Thìn dẫn theo một số người đến bắt quả tang. Sau đó, nhóm người này bắt bà T. viết giấy nhận trả số tiền là 120 triệu đồng. Đồng thời, ép bà T. và ông Hạnh lên giường để nhóm này quay video.

Sau đó, đến ngày hẹn nhưng bà T. không chuẩn bị được đủ 120 triệu đồng nên nhiều lần bị nhóm người ông Phương gọi điện đe doạ. Sự việc, được bà T. trình báo đến Công an phường Ea Tam.

Nhận tin báo, khoảng 10h ngày 22/3, tại quán cà phê Vị Đắng (phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột), khi các đối tượng trên đang nhận 30 triệu đồng từ bà T. thì bị Công an TP Buôn Ma Thuột phối hợp với Công an phường Ea Tam bắt quả tang.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.