Bắt quả tang các đối tượng Trung Quốc mua dâm tại Việt Nam

Đời sống 28/04/2023 10:34

Ngày 28/4, Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) bất ngờ tiến hành kiểm tra và phát hiện, bắt quả tang nhiều đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại khách một nhà nghỉ.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào khoảng 21 giờ ngày 25/4, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Ka Long, TP Móng Cái (Quảng Ninh) tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà nghỉ Anh Thơ thuộc khu 4, phường Ka Long.

Bắt quả tang các đối tượng Trung Quốc mua dâm tại Việt Nam - Ảnh 1
Các đối tượng sử dụng mạng xã hội để môi giới mua bán dâm - Ảnh: Báo Dân trí

Tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện 03 người Trung Quốc có hành vi mua dâm với 03 người phụ nữ Việt Nam. Các đối tượng bán dâm đều là tự do thông qua nhiều nhóm chát mạng xã hội Telegam.

Bắt quả tang các đối tượng Trung Quốc mua dâm tại Việt Nam - Ảnh 2
Bắt quả tang các đối tượng đang bán dâm - Ảnh minh họa: Internet

Theo nguồn tin từ báo Pháp luật Plus, qua điều tra, khai thác mở rộng, lực lượng chức năng đã bắt giữ Vy Văn Kim, (SN 1979, trú tại phường Hải Hoà) và Hoàng Mức Cừ, (SN 1987, trú tại xã Hải Tiến, thành phố Móng Cái) về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Vụ việc đã được Công an phường Ka Long bàn giao các đối tượng đến Công an TP Móng Cái để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 28/4, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, qua công tác quản lý địa bàn, Công an phường Ka Long, TP Móng Cái đã phát hiện nhiều thông tin về việc người Trung Quốc sang Việt Nam du lịch và mua dâm phụ nữ Việt Nam, thông qua một số đối tượng môi giới.

 

Bắt giữ 'tú bà' chuyên lôi kéo nữ sinh THPT vùng cao bán dâm

Bắt giữ 'tú bà' chuyên lôi kéo nữ sinh THPT vùng cao bán dâm

Công an tỉnh Yên Bái cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị Hạnh (SN 1988, thường trú tại thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên) về hành vi "Môi giới mại dâm".

Xem thêm
Từ khóa:   mua ban dam ban dam mua dam nguoi trung quoc

TIN MỚI NHẤT

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Tâm sự 18 phút trước
Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Tâm sự 19 phút trước
Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tâm sự 27 phút trước
Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tâm sự 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Tâm sự 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Tâm sự 52 phút trước
Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Tâm sự 55 phút trước
Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tâm sự 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km