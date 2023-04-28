Ngày 28/4, Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) bất ngờ tiến hành kiểm tra và phát hiện, bắt quả tang nhiều đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại khách một nhà nghỉ.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào khoảng 21 giờ ngày 25/4, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Ka Long, TP Móng Cái (Quảng Ninh) tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà nghỉ Anh Thơ thuộc khu 4, phường Ka Long.

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội để môi giới mua bán dâm - Ảnh: Báo Dân trí

Tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện 03 người Trung Quốc có hành vi mua dâm với 03 người phụ nữ Việt Nam. Các đối tượng bán dâm đều là tự do thông qua nhiều nhóm chát mạng xã hội Telegam.

Bắt quả tang các đối tượng đang bán dâm - Ảnh minh họa: Internet

Theo nguồn tin từ báo Pháp luật Plus, qua điều tra, khai thác mở rộng, lực lượng chức năng đã bắt giữ Vy Văn Kim, (SN 1979, trú tại phường Hải Hoà) và Hoàng Mức Cừ, (SN 1987, trú tại xã Hải Tiến, thành phố Móng Cái) về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Vụ việc đã được Công an phường Ka Long bàn giao các đối tượng đến Công an TP Móng Cái để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 28/4, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, qua công tác quản lý địa bàn, Công an phường Ka Long, TP Móng Cái đã phát hiện nhiều thông tin về việc người Trung Quốc sang Việt Nam du lịch và mua dâm phụ nữ Việt Nam, thông qua một số đối tượng môi giới.

Bắt giữ 'tú bà' chuyên lôi kéo nữ sinh THPT vùng cao bán dâm Công an tỉnh Yên Bái cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị Hạnh (SN 1988, thường trú tại thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên) về hành vi "Môi giới mại dâm".

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