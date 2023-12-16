Bắt nhóm đối tượng lợi dụng kêu gọi từ thiện để chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng

Đời sống 16/12/2023 10:10

Ngày 15/12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng CSHS Công an tỉnh Bạc Liêu đã bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dẫn theo thông tin từ Báo Công An Nhân Dân, các đối tượng bị bắt, gồm: Nguyễn Hồng Hận (SN 1999), Nguyễn Khánh Duy (SN 1995, cùng ngụ huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu); Lê Huyền Trân (SN 2004, ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu); Huỳnh Thanh Toàn (SN 1997) và Trần Thị Kiều (SN 1970, cùng ngụ TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Theo điều tra, từ năm 2022, nhóm đối tượng này tham gia nhiều hội, nhóm trên không gian mạng, nhất là các hội, nhóm thiện nguyện. Với ý thức chiếm đoạt tiền của nhà hảo tâm ngay từ đầu, nhóm đối tượng lấy thông tin các hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật được đăng trên các hội, nhóm để làm dữ liệu đăng bài kêu gọi nhằm chiếm đoạt tiền gần 2 tỷ đồng của rất nhiều nhà hảo tâm trên địa cả nước.

Theo thông tin từ Báo Công Lý, khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ bốn bộ máy vi tính, hàng chục thẻ sim điện thoại, nhiều điện thoại di động, xe máy và một số tang vật khác có liên quan.

Bắt nhóm đối tượng lợi dụng kêu gọi từ thiện để chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng - Ảnh 1
Nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Báo Công Lý

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý.

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