BẤT NGỜ: Kết luận cô giáo bị hiệu trưởng 'bẻ tay' gây xôn xao dư luận

Sáng 27/4, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD & ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra toàn diện cô giáo bị đồng nghiệp "bẻ tay", đẩy ra khỏi lớp lan truyền trên mạng.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, sáng 27/4, ông Nguyễn Tân, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã hoàn thành việc thanh tra toàn diện Trường THPT Hai Bà Trưng (TP Huế), nhưng chưa kết luận vì vẫn đang… nghe ngóng thêm.

Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoàn thành việc thanh tra toàn diện Trường THPT Hai Bà Trưng (TP Huế) nhưng vẫn chưa kết luận - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Ngay khi sự việc xảy ra, sở đã có một kế hoạch thanh tra, kiểm tra toàn diện, mục đích để rà soát lại công tác quản lý của nhà trường. Ông Tân cho biết, việc thanh tra được tiến hành rất kỹ càng, cẩn thận, nghiêm túc để đảm bảo uy tín của nhà trường, niềm tin của học sinh và phụ huynh.

Đồng thời, ông Nguyễn Thanh Bình, phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế sớm công bố kết luận thanh tra nói trên, không để kéo dài gây xôn xao dư luận.

Trước đó, báo Người lao động thông tin, ngày 22/10/2022, sự việc xảy ra vào tiết sinh hoạt của lớp 10A9 Trường THPT Hai Bà Trưng. Đây là tiết của cô giáo chủ nhiệm lớp 10A9 Trần Thị Thùy Dung nhưng bà Hồ Thị Tâm là giáo viên môn ngữ văn của trường tự ý vào lớp. Khi cô Dung về lớp và mời cô Tâm ra khỏi phòng học nhưng cô Tâm không ra nên đã liên lạc với thầy Trần Khánh Phong, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng nhờ can thiệp.

Cô giáo bị nam đồng nghiệp "bẻ tay" đẩy ra khỏi phòng học - Ảnh: Báo Người lao động

Nhưng cô Tâm không rời khỏi lớp, trả giờ cho cô Dung. Nhận thấy việc các giáo viên nói chuyện trước học sinh là không hay nên thầy Nguyễn Đức Phong đã cầm tay đưa cô Tâm ra ngoài như clip lan truyền trên mạng xã hội. Sau khi có thông tin, nhà trường đã yêu cầu thầy cô giáo, học sinh có bản tường trình. Sau đó, Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng đã ký quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách về mặt Đảng đối với nữ giáo viên Hồ Thị Tâm.

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