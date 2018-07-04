Bật mí tuyệt chiêu giữ chồng tại nhà mùa World Cup

Đời sống 04/07/2018 10:00

Mùa World Cup đến, khoảng thời gian ở nhà của các anh chồng cũng ít đi. Nhất là khi không khí nóng nực, ngột ngạt, oi bức của mùa hè trong phòng luôn khiến nhiều cặp vợ chồng cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Vậy bạn đã biết cách làm thế nào để xua tan cơn nóng, giải nhiệt mùa hè, tìm lại cảm giác sảng khoái, và tình cảm vợ chồng mặn nồng trong mùa nóng bừng không khí World Cup này chưa?

Tuyệt chiêu giữ chân chồng tại nhà mùa World Cup

World Cup 2018 đã bắt đầu diễn ra, những con tim và quả đầu của phái mạnh cũng đang “nóng” dần lên theo những đường bóng lăn. Tuy nhiên, phải xem những trận túc cầu sôi động giữa cái nóng hừng hực của mùa hè rực lửa quả là điều không một anh chàng nào mong muốn.

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Đừng để chồng và bạn bè phải xem World Cup giữa tiết trời nóng bức (hình minh họa)

Đáp ứng nhu cầu đó, thương hiệu máy làm mát không khí Honeywell danh tiếng của Hoa Kỳ đã mang đến thị trường Việt Nam các sản phẩm máy làm mát không khí, tiêu biểu là CL20AE và CL604AE, phù hợp dùng cho không gian phòng khách từ 25m2 – 35m2 để giúp phái mạnh giải nhiệt giữa cái nóng mùa hè.

Máy làm mát không khí Honeywell là thương hiệu của tập đoàn công nghệ nổi tiếng tại Mỹ với các sản phẩm uy tín và chất lượng được tin dùng. Riêng lĩnh vực máy làm mát không khí, các dòng máy của Honeywell đã xuất hiện tại 69 nước trên toàn thế giới và Việt Nam là nước thứ 70. Dù chỉ mới xuất hiện đây, nhưng máy làm mát Honeywell đã nhanh chóng chiếm được rất nhiều cảm tình từ người tiêu dùng Việt, đặc biệt là trong mùa hè trời nóng như đổ lửa này.

Tưởng tượng bạn đang đứng bên bờ hồ, một cơn gió thoảng qua mặt hồ, bốc hơi nước tự nhiên, mang lại cho bạn cảm giác mát lành, sảng khoái. Đó chính là nguyên lý hoạt động của máy làm mát không khí Honeywell. Đặc biệt so với các dòng máy làm mát không khí thông thường khác, máy làm mát không khí Honeywell được trang bị tấm làm mát Honeycomb có thiết kế dạng tổ ong, giúp không khí nóng đi qua với tốc độ cao, gặp tấm làm mát, trao đổi nhiệt, lọc bụi bẩn qua tấm lọc Carbon để tạo ra luồng không khí trong lành, mát mẻ ra môi trường bên ngoài.

Máy làm mát không khí Honeywell CL20AE và CL604AE sẽ phát huy công suất làm mát hiệu quả khi được đặt trong phòng khách, có diện tích từ 25 – 35m2. Tuy nhiên, nhiều người sử dụng phàn nàn máy không làm mát như mong muốn, bởi việc nhầm tưởng cần đặt máy trong không gian kín như máy lạnh. Điều này sẽ khiến không khí, luồng gió không được lưu thông, trao đổi qua máy làm mát không khí nên máy không tạo ra luồng gió mát như quy trình.

 

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Honeywell CL604AE làm mát hiệu quả với luồng gió mạnh 800m3/giờ

Do đó, phòng khách đặt máy làm mát không khí nên mở cửa và cửa sổ để luồng không khí tự do, hiệu quả làm mát nhất khi đặt máy làm mát không khí Honeywell gần cửa sổ mở, hút không khí nóng bên ngoài, qua tấm làm mát Honeycomb, nhờ cánh quạt đảo gió đa chiều, luồng khí mát lạnh sẽ được thổi ra từ máy, lan tỏa khắp không gian phòng.

 Đặt một chiếc máy làm mát không khí Honeywell trong phòng khách, với luồng gió mạnh, công suất tiêu thụ điện năng thấp, sẽ giúp cho những buổi tiệc họp mặt người thân, bạn bè tại nhà sẽ trở nên vui vẻ, thoải mái hơn với không khí mát mẻ, trong lành thay vì ra ngoài quán ăn ồn ào, đông đúc. Đặc biệt, với phụ nữ, việc trang bị ngay một chiếc máy làm mát không khí, vài món ăn ngon tự tay chế biến sẽ là tuyệt chiêu giữ chân chồng tại nhà trong mùa World Cup. Còn gì bằng với việc xem những trận túc cầu hào hứng, sôi động tại nhà trong không khí mát mẻ, vài món mồi vợ làm, nhâm nhi ly bia mát lạnh cùng vài ông bạn chung niềm đam mê. Tất cả niềm vui, hạnh phúc của chồng bạn chính là đây.

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Cùng chồng xem bóng đá cũng là một trong những tuyệt chiêu giữ chân chồng

 6 lý do thuyết phục bạn nên lựa chọn máy làm mát không khí Honeywell

Mát hơn quạt điện, tốt hơn điều hòa: Là sản phẩm “lai” giữa quạt điện và điều hòa, máy làm mát không khí Honeywell CL20AE/CL604AE có ưu thế mát hơn, sang trọng, lịch sự hơn quạt điện nhưng tốt hơn điều hòa, tiết kiệm hơn, sử dụng đa dụng, bảo vệ sức khỏe con người và thân thiện với môi trường, trái đất.

      Giá thành thấp, tiết kiệm tiền điện: So với điều hòa, máy làm mát không khí CL20AE, CL604AE có mức giá “mềm” hơn, không tốn chi phí ống đồng, lắp đặt, dễ di chuyển với chân có lắp bánh xe chắc chắn, mức độ tiêu thụ điện năng thấp (tiền điền hàng tháng rẻ hơn nhiều so với điều hòa). Hơn nữa, việc vệ sinh máy cũng dễ dàng chỉ từ 3-5 phút tự làm tại nhà, không cần thuê dịch vụ.

      An toàn cao: Máy làm mát không khí Honeywell không làm hỏng thiết bị điện tử bởi hoạt động theo nguyên lý bốc hơi tự nhiên, không phun nước li ti gây ẩm; vỏ máy bằng nhựa ABS an toàn, khả năng tự động ngắt máy bơm khi hết nước (không gây cháy máy). Máy làm mát không khí Honeywell cũng được nhiều bà mẹ lựa chọn bởi sự an toàn đối với các gia đình có trẻ nhỏ.

      Đa dạng mẫu mã, phù hợp nhiều không gian: phòng ngủ nhỏ, phòng khách, phòng ăn vừa và lớn, không gian ngoài trời: sân vườn nhà riêng, quán ăn, nhà hàng, khách sạn, quán cà phê,..

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 Máy làm mát không khí Honeywell đa dạng mẫu mã, phù hợp nhiều không gian

 

Chi tiết sản phẩm tham khảo tại website:

CL20AE http://bit.ly/VNFB2DMXCL20

CL604AE http://bit.ly/VNFB2DMXCL604

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