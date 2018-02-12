Bật mí cách làm sạch kính đơn giản, nhanh chóng để nhà cửa sáng sủa chuẩn bị đón Tết

Đời sống 12/02/2018 13:57

Bột bắp, giấm, giấy báo hay muối... đều là những cách làm sạch cửa kính đơn giản và vô cùng hiệu quả mà bạn có thể áp dụng trong việc dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết về.

Những khung kính mờ hay ố vàng sẽ khiến ngôi nhà của bạn trông tối hơn và không được sạch sẽ. Các chị em nội trợ thường chỉ dùng nước để chùi kính, vừa tốn nhiều thời gian, công sức vừa không mang lại kết quả như ý muốn.

Bật mí cách làm sạch kính đơn giản, nhanh chóng để nhà cửa sáng sủa chuẩn bị đón Tết - Ảnh 1
Lau chùi cửa kính sáng bóng là công việc nhà nào cũng phải làm để chuẩn bị đón Tết - Ảnh minh họa: Internet

Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể áp dụng ngay những cách làm sạch cửa kính dưới đây để tiết kiệm thời gian dọn dẹp nhà cửa đón Tết nhé!

Cách làm sạch cửa kính đơn giản, nhanh chóng để chuẩn bị đón Tết về

Rượu trắng

Nếu cửa kính bị dính những vết bẩn lâu ngày khó làm sạch bằng nước, bạn có thể dùng khăn thấm một ít rượu trắng để chùi. Cách làm này sẽ "thổi bay" vết bẩn nhanh chóng và trả lại cho bạn một tấm kính sáng bóng hơn bao giờ hết.

Muối

Những tấm kính bị nước mưa bắn vào lâu ngày sẽ tạo thành những vết bẩn lốm đốm trông rất xấu xí. Trong trường hợp này, bạn chỉ cần dùng một miếng vải ẩm bọc muối lại rồi lau nhẹ lên mặt kính. Đảm bảo một lát sau, tấm kính sẽ không còn một vết bẩn và trông y như mới.

Giấy báo

Dùng khăn bông hay giấy cuộn để chùi khá tốn kém, thậm chí còn để lại những sợi lông nhỏ trên mặt kính nữa. Vì thế, bạn hãy vo tròn những tờ báo cũ, thấm một ít nước rồi lau các tấm kính trong nhà như bình thường. Bạn sẽ thấy kết quả bất ngờ đấy.

Bột bắp

Với những vết ố vàng cứng đầu trên kính mà nước thường không chùi được, bạn có thể giải quyết chúng nhanh chóng bằng một ít bột bắp.

Bạn pha đều 2 muỗng canh bột bắp, 1 chén giấm và một ít nước ấm rồi cho vào bình xịt. Dùng hỗn hợp này xịt trực tiếp lên vết bẩn, đảm bảo tấm kính sẽ sạch bóng đến không ngờ.

Cát

Trong trường hợp cửa kính không may bị làm bẩn bởi vôi hay nước sơn, bạn có thể lấy một chiếc khăn ướt gói ít cát ở trong rồi dùng để lau. Sau vài đường lau, vết vôi hay sơn sẽ biến mất mà không để lại vết trầy nào trên kính.

Giấm

Ngoài cát, giấm cũng có thể giúp bạn "thổi bay" những vết sơn cứng đầu trên mặt kính cực kỳ nhanh chóng. Bạn chỉ cần dùng một chiếc khăn nhung có thấm giấm sau đó dùng để chùi các vết bẩn trên kính là được.

Với những cách làm sạch kính đơn giản và nhanh chóng ở trên, các bạn sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian trong việc dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết về!

Cách làm sạch vết dầu mỡ trên bếp đơn giản, nhanh chóng để chuẩn bị đón Tết

Cách làm sạch vết dầu mỡ trên bếp đơn giản, nhanh chóng để chuẩn bị đón Tết

Để không tốn nhiều thời gian và công sức cho việc lau dọn, các chị em nội trợ hãy áp dụng ngay những cách làm sạch dầu mỡ trên bếp đơn giản, nhanh chóng này.

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm sạch kính chuẩn bị đón Tết về cách làm sạch kính đơn giản

TIN MỚI NHẤT

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 1 phút trước
Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Video 1 giờ 6 phút trước
Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 2 giờ 6 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 2 giờ 39 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 3 giờ 5 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 3 giờ 33 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 3 giờ 42 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng