Bật mí cách làm sạch kính đơn giản, nhanh chóng để nhà cửa sáng sủa chuẩn bị đón Tết

Bột bắp, giấm, giấy báo hay muối... đều là những cách làm sạch cửa kính đơn giản và vô cùng hiệu quả mà bạn có thể áp dụng trong việc dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết về.

Những khung kính mờ hay ố vàng sẽ khiến ngôi nhà của bạn trông tối hơn và không được sạch sẽ. Các chị em nội trợ thường chỉ dùng nước để chùi kính, vừa tốn nhiều thời gian, công sức vừa không mang lại kết quả như ý muốn. Lau chùi cửa kính sáng bóng là công việc nhà nào cũng phải làm để chuẩn bị đón Tết - Ảnh minh họa: Internet Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể áp dụng ngay những cách làm sạch cửa kính dưới đây để tiết kiệm thời gian dọn dẹp nhà cửa đón Tết nhé!

Cách làm sạch cửa kính đơn giản, nhanh chóng để chuẩn bị đón Tết về Rượu trắng Nếu cửa kính bị dính những vết bẩn lâu ngày khó làm sạch bằng nước, bạn có thể dùng khăn thấm một ít rượu trắng để chùi. Cách làm này sẽ "thổi bay" vết bẩn nhanh chóng và trả lại cho bạn một tấm kính sáng bóng hơn bao giờ hết. Muối Những tấm kính bị nước mưa bắn vào lâu ngày sẽ tạo thành những vết bẩn lốm đốm trông rất xấu xí. Trong trường hợp này, bạn chỉ cần dùng một miếng vải ẩm bọc muối lại rồi lau nhẹ lên mặt kính. Đảm bảo một lát sau, tấm kính sẽ không còn một vết bẩn và trông y như mới.

Giấy báo Dùng khăn bông hay giấy cuộn để chùi khá tốn kém, thậm chí còn để lại những sợi lông nhỏ trên mặt kính nữa. Vì thế, bạn hãy vo tròn những tờ báo cũ, thấm một ít nước rồi lau các tấm kính trong nhà như bình thường. Bạn sẽ thấy kết quả bất ngờ đấy. Bột bắp Với những vết ố vàng cứng đầu trên kính mà nước thường không chùi được, bạn có thể giải quyết chúng nhanh chóng bằng một ít bột bắp. Bạn pha đều 2 muỗng canh bột bắp, 1 chén giấm và một ít nước ấm rồi cho vào bình xịt. Dùng hỗn hợp này xịt trực tiếp lên vết bẩn, đảm bảo tấm kính sẽ sạch bóng đến không ngờ. Cát Trong trường hợp cửa kính không may bị làm bẩn bởi vôi hay nước sơn, bạn có thể lấy một chiếc khăn ướt gói ít cát ở trong rồi dùng để lau. Sau vài đường lau, vết vôi hay sơn sẽ biến mất mà không để lại vết trầy nào trên kính. Giấm Ngoài cát, giấm cũng có thể giúp bạn "thổi bay" những vết sơn cứng đầu trên mặt kính cực kỳ nhanh chóng. Bạn chỉ cần dùng một chiếc khăn nhung có thấm giấm sau đó dùng để chùi các vết bẩn trên kính là được. Với những cách làm sạch kính đơn giản và nhanh chóng ở trên, các bạn sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian trong việc dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết về!

Cách làm sạch vết dầu mỡ trên bếp đơn giản, nhanh chóng để chuẩn bị đón Tết Để không tốn nhiều thời gian và công sức cho việc lau dọn, các chị em nội trợ hãy áp dụng ngay những cách làm sạch dầu mỡ trên bếp đơn giản, nhanh chóng này.

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